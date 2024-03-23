Yayınlanma: 23.03.2024 - 13:15

Güncelleme: 23.03.2024 - 13:15

87 yaşındaki usta sanatçı Gönül Yazar'ın hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Peki, Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında, nereli? Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl?

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1936 tarihinde, Erzincanlı yol müteahhidi Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın ikinci çocuğu olarak İzmir'in Kestelli semtinde doğdu. Belma ve Belkıs adlı kardeşleri vardır. İlkokul yıllarından itibaren müziğe ilgi duymaya başladı. Ortaokula başladığı yıllarda Türk Musikisi Cemiyeti'nde Mehmet Kasabalı'dan dersler aldı. Sanat hayatına 1952 yılında 15 yaşındayken girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Aynı yıl sahne soyadını aldığı Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu imtihanlarına girdi ve 60 kişi arasından Sevim Deran ve Nermin Demirçay ile birlikte kabul edildi. Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan, Melahat Pars gibi hocalardan 1 yıl ders alıp ismini radyodan Türkiye'ye duyurdu. 1954 yılında Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine geçti. 1958 yapımı Günah Yolcuları filminden itibaren birçok filmde şarkılar seslendirdi. 1962'de yayınladığı "Aman Aman Gül Pembe / Kalemi Al Eline" 78'liği sanatçının ilk kaydı oldu. Daha sonra iki kez taş plak kaydı yayınladı. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Maksadım Sana Naz Yapmak / Gönül Yazar Diyorlar"dır. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy'la paylaştığı Taş Bebek filminin ardından "Taş Bebek" lakabı ile anıldı. İlk filminin ardından başrollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı birçok filmde rol aldı. Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde Gülriz Sururi ve Adile Naşit ile birlikte rol aldı. Alaturka sahne sanatçısı olan Yazar, okuduğu pop müzik tarzdaki plaklarıyla ve programlarıyla da ilgi gördü. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

1968 yılında Erol Simavi ile olan birlikteliğinden, 1970 yılında Yasemin adlı bir kızı oldu.

Gönül Yazar 25 yıl aradan sonra İstanbul'da Büyük Kulüp'te sahne aldı. 18 Ocak 2020'de nostaljik 'Aile Gazinosu' konseptiyle gerçekleşen etkinlikte sanatçıya sahnede Gülden Karaböcek, Seyyal Taner, Semiha Yankı, Ersan Erdura, İskender Doğan, Rana Alagöz gibi isimler eşlik etti.

GÖNÜL YAZAR KAÇ KERE EVLENDİ?

Gönül Yazar, yakın dostu ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a 6 kere evlendiğini açıkladı. Her yerde evlendiği yazılan futbolcu Metin Oktay'la ilgili gerçeği Akay'a anlatan Yazar, "Ben 6 kere evlendim. Metin Oktay'la da evlendiğimi yazıyorlar ama bu doğru değil. Ben Metin Oktay'la sadece bir filmde rol aldım. Eğer evlenmiş olsaydım bunu gururla söylerdim. Ben Metin Oktay'la evlenseydim bütün Türkiye'ye yayardım. Stadyuma gelen Galatasaraylıların, "Gönül Yenge, Gönül Yenge" demesi bana yeterdi. Metin Oktay saklanacak bir adam değil, ben iftiharla söylerdim" ifadelerini kullandı.

1. evliliğini 1952 yılında 14 yaşında iken mahkeme kararı ile yaşını büyüterek kendisinden 14 yaş büyük Necdet Yazar ile yaptı. İki yıl sonra ayrıldılar.

2. evliliğini 1956 yılında 47 yaşındaki Bedi Çapa ile yaptı.

3. evliliğini 1963 yılında Özden Çelik ile yaptı.

4. evliliğini 1972 yılında iş insanı Ercan Akın ile yaptı. Bu evliliğinin 10 gün sürdüğünü açıkladı.

5. evliliğini 1979 yılında Sinan Bilsel ile yaptı. Yazar, bu evliliği ile ilgili Onur Akay'a şu açıklamayı yaptı: "Evleneli 6 ay olmuştu ve ben bir sahne programına gittiğimde ailesi ile Avustralya'ya gitmiş. Aylarca nereye gittiğinden haberim bile olmadı. Onun için boşanmamız 2 yıl sürdü."

6. evliliğini 1997 yılında Fahrettin Akçınar ile yaptı. Bu evliliği ile ilgili de Onur Akay'a konuşan Yazar, "Kilisede evlendik ama Green Card işlemlerine başlamadı. Evi ben kiraladım, eşyaları ben aldım. Hep yuva kurmak için fedakarlık yaptım. Olmadı eşyaları sattım geri döndüm." ifadelerini kullandı.

GÖNÜL YAZAR'IN SAĞLIK DURUMU

Ayağına pıhtı attığı öğrenilen sanatçı, hastaneye kaldırıldı. Gönül Yazar'ın yaklaşık bir haftadır hastanede tedavi gördüğü belirtildi.