Usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumu kritik boyuta ulaştı

Yayınlanma: 06.03.2025 - 15:56

Güncelleme: 06.03.2025 - 16:42

Aralık 2023'te akciğer kanserine yakalandığını açıklayan İlhan Şeşen, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Ancak son gelen bilgilere göre, doktorlar tedavi sürecinin tükendiğini ve sanatçının durumunun kritik bir boyuta ulaştığını belirtti. Şeşen'in hastane ve ev arasında gidip gelerek tedavisine devam ettiği aktarıldı.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948'de Manisa'da doğan İlhan Şeşen, 1968 yılında dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Aynı yıl gitar çalmayı öğrendi ve 1971'de ilk 45'liği "Kavga"yı çıkardı. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 10 yıl avukatlık yaptı. 1983'te avukatlığı bırakıp yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.

1994'te "Aşk Haklı" adlı ilk solo albümünü yayımlayan sanatçı, 2001'de "Neler Oluyor Bize" ve 2003'te "Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim" albümlerini çıkardı. 2005'te "Aşk Yalan" albümünü yayımlayan Şeşen, oyunculuk kariyerinde de başarılı işlere imza attı. "Mühürlü Güller", "Aliye", "Annem" ve "Hayatımın Rolü" gibi dizilerde rol aldı.

Ayrıca Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgâr" ve "Ayrılığa Dayanamam" gibi pek çok sevilen şarkının söz ve bestesine imza attı. 2018'de "Hediyem" adlı saygı albümünü yayınladı ve 2019'da "Hayatım Hikaye" adlı kitabını kaleme aldı.