Uyku apnesi olanlar Covid-19’u daha ağır geçiriyor
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Yunus Karadavut, uykusuzluğa yol açarak kişinin sosyal hayatını derinden etkileyen uyku apnesi hastalığının Covid-19 geçiren kişilerde daha ağır geçtiğini söyledi.
Uyku apnesinin en önemli belirtisinin horlama olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Kliniği’nden Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Horlama nedeniyle bazen yan odalarda uyuyanlar bile hastanın uyku apnesi durumunu anlayabilir. Kişinin uyurken solunumunun durmasını yanında yatan kişi fark eder” diye konuştu.
Karadavut, 17 Mart Dünya Uyku Günü dolayısıyla “uyku apnesi” hakkında bilgilendirdi. Uyku apnesi belirtilerinden birinin de gündüz uyuklama durumu olduğunu işaret eden Dr. Karadavut, “Hasta gece boyunca uykuda nefesin durması, horlama gibi faktörler yüzünden uyku düzenini kaybeder. Hasta sabah kalktığında yorgun ve bitkin bir şekilde kalkacaktır. Kaliteli uyku olmadığı için de hasta gündüz uyuklama halindedir” açıklamasında bulundu.
"CİDDİ BAŞ AĞRISI YAKINMALARI VARDIR"
Karadavut, “Uyku apnesi yaşayan hasta; uykusunu yeterli ve düzenli olarak alamadığı için sabah kalktığı zaman ciddi bitkinlik, yorgunluk hali yaşar. Hasta uykusunu tam alamaz, buna bağlı olarak sinirli olma, konsantre olamama gibi durumlar da kendini gösterir. Ciddi baş ağrısı yakınmaları vardır, gece boyunca sık sık idrara çıkma söz konusudur. Uygunsuz yerlerde uyuma vardır, bu da hastanın iş ve okul performansını ciddi oranda azaltır” şeklinde konuştu.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Uyku apnesinin birçok hastalığın temel nedenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yunus Karadavut şöyle devam etti:
“Kuvvetli baş ağrısı, cinsel isteksizlik, iktidarsızlık, kalp krizi, inme, depresyon gibi problemler uyku apnesinin neden olabileceği sıkıntılar arasındadır. Bunlar çok ciddi sorunlar olduğu için mutlaka böyle şikâyetleri olan kişilerin uyku apnesi yönünden testler yaptırması, uzman doktorları ziyaret etmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, uyku apnesi tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Yüksek derecede uyku apnesi için pozitif hava basıncı tedavisi uygulanmaktadır. Yukarıda bahsedilen belirtileri taşıyan kişileri mutlaka kulak burun boğaz konusunda uzmanlaşmış kişilere görünmeleri gerekmektedir.”
"UYKU APNESİ OLANLAR COVİD-19’U DAHA AĞIR GEÇİRİYOR"
Opr. Dr. Yunus Karadavut, “Depresyon ve kaygı bozuklukları; astım ve akciğer hastalıkları; kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, fibromiyalji, parkinson, MS, kas hastalıkları ve ALS gibi bazı hastalıklar farklı tiplerde uyku sorunlarına yol açabilmektedir. Ek olarak Covid-19 hastalarında uyku apne riski yüksek bulunan vakalarda klinik seyrin, düşük riskli gruba göre 2 kat daha ağır geçtiği gözlemlenmiştir. Uyku apne tanı ve tedavisinin daha etkin bir şekilde yapılmasıyla bu risklerin de azaltılabileceği kanısındayız” bilgisini verdi.
BU BELİRTİLERDE HEMEN DOKTORA BAŞVURUN
Opr. Dr. Karadavut, “Uykuya dalmakta zorluk, nedensiz şekilde sık uyanma, sabah çok erken saatte uyanıp bir daha uyuyamama, gece en az 1 kez tuvalet ihtiyacıyla uyanma, uykuda terleme, uykuda sık pozisyon değiştirme veya sık hareket etme, sabah dinlenmemiş ve yorgun uyanma, gündüz yorgunluğu, gün içinde uyku ihtiyacı veya uyuklama, zihinsel aktivitelerde giderek bozulma, normal beslenmeye karşın giderek kilo alma, sebepsiz mizaç bozuklukları, sinirlilik ve gerginlik gibi önemli problemler olduğunda mutlaka bir doktora başvurulmalıdır” diyerek açıklamasını sonlandırdı.
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