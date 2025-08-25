Uyumadan önce bunları yemeyin: Gece yedikleriniz uykunuzu çalmasın

Gün sonunda yorgun düşmüş olabilirsiniz ama uyumadan hemen önce yedikleriniz, kaliteli bir uyku çekmenizi engelleyebilir. İşte uyumadan önce kesinlikle uzak durmanız gereken yiyecekler:

AĞIR VE YAĞLI YEMEKLER

Kızartmalar, yağlı etler ve fast food, mideyi yorarak uykuya dalmanızı zorlaştırır. Ayrıca sindirim sisteminizi zorladığı için gece boyu huzursuz hissetmenize neden olur.

KAFEİN İÇEREN İÇECEKLER VE YİYECEKLER

Kahve, çay, enerji içecekleri ve çikolata gibi kafeinli besinler, uykusuzluk başta olmak üzere kalp çarpıntısı ve sinirlilik gibi sorunlara yol açabilir.

ŞEKERLİ ATIŞTIRMALIKLAR

Kurabiye, çikolata ve tatlılar kan şekerinizi yükselterek uyku döngünüzü bozabilir. Tatlı krizlerini önlemek için akşam saatlerinde mümkünse şeker tüketimini sınırlayın.

BAHARATLI GIDALAR

Acı soslar, biberli yemekler veya baharatlı çorbalar mide ekşimesi ve hazımsızlığa yol açarak uykunuzu bölebilir.

ALKOL

Alkol uykuya dalmayı kolaylaştırsa da, REM uykusunu azaltarak gece boyunca huzursuz uyanmalara neden olur.

BÜYÜK PORSİYON KARBONHİDRATLAR

Ekmek, makarna ve pilav gibi ağır karbonhidratlar sindirim sistemini zorlar ve gece boyunca mide rahatsızlığı yaşamanıza sebep olabilir.