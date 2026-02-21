Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı... İsmail Hacıoğlu TRT kadrosundan çıkarıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, mesleki kariyerinde büyük bir darbe aldı. 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, evinde 33 gram marihuana bulunan Hacıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı ancak bu gelişme oyuncunun başrol olduğu dizi projesine veda etmesine neden oldu.

TRT 1’in iddialı yapımlarından biri olan 'Cennetin Çocukları' dizisinin yapım ekibi ve kanal yönetimi İsmail Hacıoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hacıoğlu'nun diziden ihraç edilmesiyle birlikte, çekimlerin aksamaması adına yeni bir oyuncu arayışına hız verildiği öğrenildi.

"POSTA KUTUSUNA BIRAKIYORLARDI"

Adliyeye sevk edilen ve ifadesinin ardından serbest bırakılan İsmail Hacıoğlu’nun emniyetteki beyanları ise dikkat çekti.



Yaklaşık 27 yıldır sektörde olduğunu ve aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu belirten Hacıoğlu, uyuşturucu maddeyi yüz yüze temas kurmadan temin ettiğini itiraf etti:

"Maddeyi, Telegram’daki satış gruplarından sipariş ediyordum. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için kimseyle yüz yüze gelmedim. Parayı posta kutusuna bırakıyordum, onlar da maddeyi oraya bırakıyordu. Mesleki stres sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Çok pişmanım."