Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Murat Dalkılıç'tan 'ihbar' iddialarına yanıt

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz salı günü gözaltına alınan şarkıcı Murat Dalkılıç, İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Murat Dalkılıç'ın ifadede çeşitli isimleri ifşa ettiği ileri sürülmüştü.

Dalkılıç tarafından yapılan açıklamada şarkıcı hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.

"HABERLER TAMAMEN ASILSIZ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün bazı yayın organlarında yer alan, Murat Dalkılıç’ın savcılık ifadesinde çeşitli isimler verdiğine yönelik haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu içerikler hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmamakta, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımakta ve Murat Dalkılıç kişilik haklarını açıkça ihlal etmektedir. Bu kapsamda, gerçek dışı ve mesnetsiz haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak olup, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır. Kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla..."