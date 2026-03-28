Uyuşturucu soruşturmasında Hande Erçel gelişmesi: İfadesi ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu ve soruşturması kapsamında hakkında işlem başlatılan ünlü oyuncu Hande Erçel, dün İngiltere’nin başkenti Londra’dan Türkiye’ye döndü. Havalimanına iniş yapar yapmaz emniyet güçleri eşliğinde adliyeye sevk edilen Erçel, soruşturma savcısına ifade verdi.

ADLİ TIP SÜRECİ: KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERİLDİ

Soruşturma prosedürü gereği Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen ünlü oyuncudan, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla kan ve saç örnekleri alındı. Numunelerin incelenmesi için tahlil süreci devam ederken, Erçel’in savcılıkta verdiği ifadenin detaylarına ulaşıldı.

HAKKINDAKİ İDDİALARI YANITLADI

SABAH'ın haberine göre, dosya kapsamındaki iddiaları yanıtlayan Hande Erçel’in, ifadesinde uyuşturucu madde ticareti veya kullanımıyla bir ilgisinin olmadığını savunduğu öğrenildi. Londra seyahati sonrası ayağının tozuyla adliyeye gelen oyuncunun, soruşturma kapsamında iş birliği yaptığı ve işlemlerin ardından adliyeden ayrıldığı bildirildi.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Erçel'in yanı sıra başka isimlerin de olup olmadığı ve Adli Tıp’tan gelecek raporun soruşturmanın seyrini nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor. Savcılığın, rapor sonuçlarına göre ek ifade veya takipsizlik kararı vermesi öngörülüyor.