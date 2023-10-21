Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:44

Güncelleme: 21.10.2023 - 16:44

Dünya genelinde en yaygın görülen cilt rahatsızlıklarından birisi de uyuzdur. Uyuz, ciltte yoğun kaşıntıya neden olan ve parazitik bir akar türü olan Sarcoptes scabiei tarafından oluşturulan bulaşıcı bir deri enfeksiyonudur. Peki, Uyuz nedir, nasıl bulaşır Uyuzun belirtileri nelerdir? Uyuzun tedavisi nedir?

UYUZ NEDİR?

Uyuz, Sarcoptes scabiei adlı mikroskopik akarların ciltte tüneller açarak yol açtığı bir cilt hastalığıdır. Bu akarlar, cilt altında yaşayarak yumurtlarlar ve dökülen cilt parçacıklarıyla yayılırlar. Uyuz, yaygın olarak cilt katmanları arasında ciddi kaşıntıya neden olur ve ciltte kızarıklık, döküntü ve kabarcıklarla sonuçlanabilir.

UYUZ NASIL BULAŞIR?

Uyuz, kişiden kişiye temas yoluyla bulaşır. Bu temas, cinsel temas veya yakın temas yoluyla gerçekleşebilir.

Paylaşılan yatak, giysi, havlu veya kişisel eşyalar gibi nesnelerde akarların bulunması, uyuzun bulaşma riskini artırır.

Uyuz, toplu yaşam alanlarında, özellikle hapishaneler, okullar ve askeri birimler gibi yerlerde daha kolayca yayılabilir.

UYUZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şiddetli kaşıntı: En belirgin belirti, gece daha da artabilen ciltte yoğun kaşıntıdır.

Döküntüler: Küçük, kabarık ve kırmızı döküntüler cildin çeşitli bölgelerinde (özellikle parmak araları, bilekler, dirsekler, koltuk altları, kasıklar, meme uçları ve genital bölge) görülebilir.

Tüneller: Uyuz akarları cilt altında tüneller açar ve bu tüneller bazen görülebilir.

Cilt iltihabı: Cilt kaşıntıya karşı aşırı tepki vererek enfekte olabilir ve iltihaplanabilir.

UYUZUN TEDAVİ NEDİR?

Uyuz, tıbbi tedavi gerektirir ve reçete edilen ilaçlarla tedavi edilebilir. İlaçlar genellikle cildin tüm yüzeyine uygulanır.

Aynı zamanda giysiler, yatak çarşafları ve kişisel eşyalar yüksek sıcaklıkta yıkanmalı veya temizlenmelidir.

Aynı ortamda yaşayan diğer kişilerin de uyuzun bulaşma riskini azaltmak için tedavi edilmeleri gerekebilir.