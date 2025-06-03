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Sezon finali ile ekranlara geldi...

Sezon finali ile ekranlara geldi...

3.06.2025 00:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sezon finali ile ekranlara geldi...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir sezon finali ile ekranlardaki yerini aldı. Sezon finalinde neler olduğu araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi yıldız isimleri buluşturan Uzak Şehir dizisinin sezon finalinde neler olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizinin sezon finali 2 Haziran'da ekranlara geldi.

BORAN'IN KATİLİ BULUNDU...

Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder.

Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya’yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?


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