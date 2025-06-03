Sezon finali ile ekranlara geldi...

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi yıldız isimleri buluşturan Uzak Şehir dizisinin sezon finalinde neler olduğu dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Dizinin sezon finali 2 Haziran'da ekranlara geldi.

BORAN'IN KATİLİ BULUNDU...

Kaya’nın Nadim’le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan’ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder.

Cihan, Boran’ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya’dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine’nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya’yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?



