Uzak Şehir'in Uğur'u Anıl İlter kimdir? Anıl İlter evli mi, kaç yaşında?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 19:48

Güncelleme: 02.02.2025 - 19:48

Anıl İlter Uzak Şehir dizisinde Uğur karakterini canlandıracak. Anıl İlter'in hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Uzak Şehir'in Uğur'u Anıl İlter kimdir? İşte ayrıntılar...

ANIL İLTER KİMDİR?

Anıl İlter 3 Nisan 1981 tarihinde İzmit'te doğdu. Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun oldu. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine dahil oldu. Kahireli Palas, Kavak Yelleri, daha sonra Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol aldı.

2014 yılında yayımlanan Kızıl Elma dizisinde rol aldı ve en son da 2015 yılında Ali rolü ile Kara Ekmek dizisinde oynadı.

ANIL İLTER EVLİ Mİ?

2009 tarihinde İpek Demirkan ile evlendi ve bu evlilikten Nil adında bir kızı oldu. Çift, 2019 tarihinde boşandı.

ANIL İLTER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2008 - Ece

2008-2010 - Ölümsüz Kahramanlar

2008 - Gece Gündüz

2010-2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki

2010 - Kavak Yelleri

2013 - Kahireli Palas

2014 - Kızıl Elma

2014 - Üç Arkadaş

2015 - Kara Ekmek

2016 - Şahane Damat

2016 - İlişki Durumu: Evli

2017 - Türk Malı

2018 - İstanbullu Gelin Mert[8]

2020-2021 - Sen Çal Kapımı

2021-2022 - Mahkum

2023 - Aile

2023 - Kuzgun: Dipsiz Karanlık

2024 - Gaddar

2025 - Uzak Şehir

ANIL İLTER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2010 - Bir Avuç Deniz

2015 - Köstebekgiller: Perili Orman

2022 - Ah Be Birader

2023 - Hayatımız Roman

2023 - Mutluyuz