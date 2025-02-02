Uzak Şehir'in Uğur'u Anıl İlter kimdir? Anıl İlter evli mi, kaç yaşında?
Anıl İlter'in yaşamı merak ediliyor. Uzak Şehir dizisinde yer almaya hazırlayan Anıl İlter'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir'in Uğur'u Anıl İlter kimdir? Anıl İlter evli mi, kaç yaşında?
Anıl İlter Uzak Şehir dizisinde Uğur karakterini canlandıracak. Anıl İlter'in hayatı yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Uzak Şehir'in Uğur'u Anıl İlter kimdir? İşte ayrıntılar...
ANIL İLTER KİMDİR?
Anıl İlter 3 Nisan 1981 tarihinde İzmit'te doğdu. Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi'nden mezun oldu. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine dahil oldu. Kahireli Palas, Kavak Yelleri, daha sonra Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol aldı.
2014 yılında yayımlanan Kızıl Elma dizisinde rol aldı ve en son da 2015 yılında Ali rolü ile Kara Ekmek dizisinde oynadı.
ANIL İLTER EVLİ Mİ?
2009 tarihinde İpek Demirkan ile evlendi ve bu evlilikten Nil adında bir kızı oldu. Çift, 2019 tarihinde boşandı.
ANIL İLTER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2008 - Ece
2008-2010 - Ölümsüz Kahramanlar
2008 - Gece Gündüz
2010-2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki
2010 - Kavak Yelleri
2013 - Kahireli Palas
2014 - Kızıl Elma
2014 - Üç Arkadaş
2015 - Kara Ekmek
2016 - Şahane Damat
2016 - İlişki Durumu: Evli
2017 - Türk Malı
2018 - İstanbullu Gelin Mert[8]
2020-2021 - Sen Çal Kapımı
2021-2022 - Mahkum
2023 - Aile
2023 - Kuzgun: Dipsiz Karanlık
2024 - Gaddar
2025 - Uzak Şehir
ANIL İLTER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2010 - Bir Avuç Deniz
2015 - Köstebekgiller: Perili Orman
2022 - Ah Be Birader
2023 - Hayatımız Roman
2023 - Mutluyuz
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