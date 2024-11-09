Sezen Aksu'dan "Uzak Şehir" dizisine özel şarkı
Kanal D'nin Ayna Yapım imzasıyla yayınlayacağı 'Uzak Şehir', Sezen Aksu'nun diziye özel yazdığı şarkıyla ekrana taşınacak.
Kanaldan yapılan açıklamaya göre, dizinin yayımlanan yeni tanıtım filminde, besteci Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosuna Sezen Aksu'nun Türkçe sözlerle adapte ettiği 'De Mardin' şarkısı yer alıyor. Senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği 'Uzak Şehir', 11 Kasım'da ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Mardin'de çekilen dizinin yeni tanıtım filmi, şehrin atmosferini izleyicilerle buluşturdu. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı dizinin kadrosunda Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler yer alıyor.
Dizinin müzikleri de en az hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar ilgi uyandırıyor. İlk kez duyulan 'De Mardin' şarkısı, Sezen Aksu'nun Türkçe sözleriyle hayat buldu ve Fiorecanto tarafından seslendirildi.
İşte o şarkının sözleri;
Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı
Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları
Yıkarmış bütün günahları
De Mardin de hadi
En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı
Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı
Anlatmalı esasını hadi
Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı
De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım
Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı
Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka’nın
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