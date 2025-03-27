Uzaklaştırma kararını çiğnedi: Danla Bilic eski sevgilisi tarafından taciz edildi!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 11:36

Güncelleme: 27.03.2025 - 11:41

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi jokey Berk Çetin tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme geldi. Bilic’in bir süre önce aşk yaşamaya başladığı Çetin ile ilişkisini sonlandırdığı, ancak Çetin’in kendisini rahatsız etmeye devam ettiği öne sürüldü.

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN RAHATSIZ EDİLDİ

Ekol TV’nin haberine göre, Danla Bilic’in eski sevgilisi Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak Çetin’in bu karara uymadığı ortaya çıktı. Çetin’in Bilic’in iş yerine giderek uzaklaştırma kararını ihlal ettiği belirtildi.

Yaşananlar üzerine Danla Bilic’in polise başvurduğu ve eski sevgilisinin iş yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ÇALKANTILI AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDEYDİ

Danla Bilic, daha önce Kubilay Aka ve Doğan Alemdar gibi isimlerle anılmış, son olarak binicilik sporcusu Berk Çetin ile birliktelik yaşamıştı. İkilinin aralık ayında aşk yaşadığı ortaya çıkmış, Bilic yaş farkı ile ilgili esprili açıklamalar yaparak iddiaları doğrulamıştı.

Yeni YouTube formatında geçmiş ilişkilerinden bahseden Bilic’in, “O kadar fazla sevilmemiş ki ve ben onu o kadar çok sevmişim ki ona fazla geldi” sözleri de dikkat çekmişti.

Son olarak, yaşanan bu gelişmeler sonrası Danla Bilic’in sosyal medya üzerinden herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.