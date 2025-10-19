Uzayda yaşam adım adım gerçek oluyor: Mars ve Ay kolonileri yolda

Dünya Uzay Haftası Başkanı Dennis Stone, “Yakında Ay’da ve Mars’ta insanlar yaşayacak” derken, bazı bilim insanları ise Dünya’yı bekleyen “mikronova” tehlikesine dikkat çekti. Uzmanlara göre genç kuşaklar, uzay çağının yeni dönemine hazırlanmalı.

“AY VE MARS’TA YAŞAM DÖNEMİ BAŞLAYACAK”

Dünya genelinde her yıl kutlanan Dünya Uzay Haftası başladı. 4-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenen bu yılki etkinliklerin teması, “Uzayda Yaşamak” olarak belirlendi. Hafta kapsamında açıklamalarda bulunan Dünya Uzay Haftası Derneği Başkanı Dennis Stone, insanlığın uzaydaki varlığının hızla büyüdüğünü vurguladı:

“Bugün uzayda 10 kişi yaşıyor, ancak bu sayı artacak. Yeni uzay istasyonlarıyla ve mikro yerçekimi araştırmalarının ilerlemesiyle birlikte insanlar sadece Dünya yörüngesinde değil, Ay ve Mars’ta da yaşayacak.”

Stone, Elon Musk’un uzun süredir üzerinde durduğu Mars kolonisi fikrinin artık hayal olmaktan çıktığını, yakın gelecekte bu hedefin ulaşılabilir olduğunu belirtti.

BİLİM DÜNYASINDA TARTIŞMA: “GÜNEŞ’TE MİKRONOVA TEHLİKESİ”

Uzayda yaşama dair umutlar artarken, bazı uzmanlar ise Dünya’yı bekleyen potansiyel tehlikelere dikkat çekti. Space Weather News’in kurucusu Ben Davidson, katıldığı bir podcast programında “yaklaşan bir mikronova” uyarısında bulundu.

Davidson’a göre, Güneş’te yaşanabilecek bu ani patlama, Dünya’da kitlesel yok oluşa yol açabilecek güçte olabilir:

“Bu, yok olma seviyesinde bir olay ve biz şu anda tam ortasındayız!”

Davidson, bu olayın yaklaşık her 6 bin yılda bir gerçekleştiğini, daha büyük çaplı versiyonlarının ise 12 bin yılda bir meydana geldiğini iddia etti. Ayrıca, Dünya’nın manyetik alanının 1800’lerden bu yana %15 oranında zayıfladığını, bunun da Güneş’ten gelen enerjiyi daha fazla içeri sızdırdığını söyledi.

UZAYA DOĞRU MU, YOK OLUŞA DOĞRU MU?

Bir yanda Ay ve Mars’ta yaşam planları, diğer yanda Güneş’in olası patlama tehlikesi… Bilim dünyası, insanlığın hem yeni gezegenlerde yaşam kurma hem de kendi gezegenini koruma konusunda kritik bir dönüm noktasında olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, Dünya Uzay Haftası gibi etkinlikler, genç kuşakları bilimin ön saflarına taşıyarak geleceğin insanını “dünya dışı bir uygarlığa” hazırlıyor.