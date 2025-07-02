Uzayın derinliklerinden gelen gizli sinyal:

Avustralya’daki Curtin Radyo Astronomi Enstitüsü’nde görevli bilim insanları, Haziran 2024’te evrende yeni bir fenomen yakaladıklarını düşünerek heyecanlandı. Ancak birkaç saatlik incelemeden sonra gerçek ortaya çıktı: sinyal, 1964 yılında fırlatılıp onlarca yıldır pasif kalan "Relay 2" adlı bir Amerikan uydusuna aitti.





BEKLENMEDİK SİNYAL NASIL GELDİ?

ASKAP radyo teleskobunun yakaladığı sinyal, yaklaşık 30 nanosaniye sürdü ve gökyüzündeki diğer tüm sinyallerden 2.000 ila 3.000 kat daha parlaktı. İlk bakışta uzak galaksilerden gelen "hızlı radyo patlamalarına" benzeyen sinyal, teleskopun görüntülemesinde flu çıktığı için bilim insanların dikkatini çekti. Bu bulanıklık, sinyalin aslında teleskoba çok yakından geldiğini gösteriyordu.

Sinyalin kaynağını araştıran bilim insanları, uydunun metal yüzeyinde biriken statik elektriğin ani bir kıvılcım çıkardığı sonucuna vardı. Bu, halıda sürtünüp arkadaşınıza şok vermeniz gibi bir etki ama uzayda, çok daha büyük boyutta. Alternatif bir teori de, uydunun bir mikrometeorla çarpışması sonucu oluşan plazmanın radyo dalgaları yaymış olabileceğini savunuyor.

UZAYDA ENKAZ ÇÖPLÜĞÜ VE BİLİMİN SORUNLARI

Araştırmacılar bu olayın, gelecekte teleskopların uzaydan gelen radyo sinyallerini yorumlamada daha dikkatli olması gerektiğini gösterdiğini söylüyor. 22.000’e yakın uydu yörüede bulunuyor ve bunların yarısı çalışmıyor. Özellikle yeni nesil radyo teleskopların, bu "ölü" uydulardan gelen parazitleri doğru ayıklayabilmesi çok daha kritik hale geliyor.