Uzi ve Güneş 'Ring'de birbirlerine meydan okuyacak

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:57

Güncelleme: 26.07.2024 - 12:04

2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan "Red Bull Soundclash", Türkiye’de uzun bir aradan sonra yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Türkçe rap müziğin son yıllarda öne çıkan iki ismi Uzi ve Güneş, 2 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Volkswagen Arena’da "Red Bull Soundclash" ringinde, farklı konseptlerde birbirlerine meydan okuyacak.

Konserde, her meydan okumadan sonra performanslar seyirciler tarafından alkışmetre ile puanlanacak. Bu heyecan verici etkinlikte, iki rapçi hem yeteneklerini sergileyecek hem de izleyicilerin desteğini kazanmak için kıyasıya bir rekabet içinde olacak.

Uzun bir aradan sonra Türkiye’de yeniden düzenlenen "Red Bull Soundclash", müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyor. Etkinlik, rap müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.