Rapçi Uzi'nin ev sahibinden isyan! 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti...

Ünlü rapçi Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia ederek isyan etti. Ev sahibine cevap veren Uzi ise usulsüz kira artışından dolayı evden taşındığını ve ödediği dekontlarla birlikte konuyu mahkemeye taşımaya hazır olduğunu söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:14
Rapçi Uzi'nin ev sahibinden isyan! 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığını iddia etti...
Abone Ol google-news

Makina, Umurumda Değil, Le Cana, Krvn ve Paparazzi gibi şarkılarıyla tanınan rapçi Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının Bomonti'deki evinden 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ileri sürdü.

Ev sahibinin iddialarını kabul etmeyen şarkıcı, elinde ödediği kiraların dekontlarının bulunduğunu belirtti.

EV SAHİBİ: EVE ÇİLİNGİRLE GİRDİK

Sosyal medya hesabından Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı(!) Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.

UZİ: TEMİZ BIRAKTIĞIM EVİ DAĞITMIŞSINIZ, KONTRATIM OLAN EVE NASIL GİRİYORSUNUZ?

Uzi sahne adıyla tanınan Utku Cihan Yalçınkaya, X hesabından yaptığı paylaşımda ev sahibine şu sözlerle karşılık verdi:

"Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını susun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?"

Ev sahibi, Uzi'nin açıklamasının ardından önce paylaşımı sildi sonra da hesabını kapattı.


Player Alanı
rapçi Uzi kira kira desteği Kira düzenlemesi kira fiyatları kira artışı

İlgili Haberler

Mustafa Sandal ve rapçi Uzi sosyal medyada birbirine girdi

Mustafa Sandal ve rapçi Uzi sosyal medyada birbirine girdi
Son Dakika: Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı

Son Dakika: Ünlü rapçiler Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı
Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum

Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum

En Çok Okunan Haberler