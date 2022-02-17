Uzman diyetisyen açıkladı: Günlük beslenme nasıl yapılmalı?

17 Şubat 2022 Perşembe, 00:00

Yalnızca kış aylarında bünyeyi tehdit eden virüslere karşı değil, genel olarak da bağışıklığı güçlü kılmak önemli. Böylece sağlıklı zayıflamak mümkün hale geliyor.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Demirkaya, bağışıklığı güçlendirmeden yapılacak diyetlerin ise faydadan çok zararının olduğunu ifade etti. Güçsüz bir bedene sahip olduktan sonra zayıflamanın yarar sağlamadığına dikkat çeken Demirkaya, C vitamini ile çinkonun önemini belirtirken, düşük glisemik indeksli ve lif içeriği bakımından zengin besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Demirkaya ayrıca, herkesin metabolizması, genetik yapısı ve vücut kitlesi gibi birçok faktörün farklı oluşu nedeniyle yapılacak diyetlerin kişiye özel hazırlamasının önemini vurguladı. Demirkaya, kalori hesabı yapılan diyetlerin de yanlış sonuçlar verebildiğinin bilgisini paylaştı ve konuyla ilgili olarak günlük kişisel beslenme önerilerini Cumhuriyet'e açıkladı.

Günlük kişisel beslenme önerilerini paylaşan Demirkaya şunları söyledi;



BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN YARARLI

Genel olarak iki ana öğün yiyorum. Vazgeçilmez besin grubu sebzeler ile ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar her öğünde tercih edilebiliyor. Bunların yanına siyah fasulye, balık, nohut ve turşu ekliyorum. Fermente bir yiyecek olan turşu bağırsak florasını zenginleştiriyor ve sabahları tüketiyorum. Ancak içeriğindeki tuz miktarı nedeniyle özellikle yüksek tansiyon hastalarının dikkat etmesi şart.

C VİTAMİNİ, LİF, MİNERAL…

Bağışıklığı güçlendirmek için yüksek miktarda C vitamini içeren maydanoz ve brokoli ile birlikte kırmızı pancar, avokado ve zencefil tüketiyorum. Bunların yanına çinko değerleri yüksek kabak çekirdeği ve tahini dahil ediyorum. Genel beslenme programlarına süper gıda adı verilen ve birçok yarar sağlayan, lif ile mineral bakımından da zengin karalahana, turp, şalgam ve domates eklenebiliyor.

YEŞİL SEBZELİ YUMURTA

Sabah kahvaltısını tam olarak acıkmadan yapmıyorum. Yumurta ise her açıdan harika bir besin. Öneriyorum. Yeşil sebzelerle kombine edilen yumurta hem tok tutuyor hem de oldukça faydalı. Bu nedenle sabah-akşam yenilebiliyor. Bunların yanında bitkisel süte eklenmiş granola veya yulafı bazı sabahlar tercih ediyorum.

UYUMADAN DÖRT SAAT ÖNCE BIRAKIN

Akşam yemeğinin çok geç saatlerde tüketilmemesi yine önemli noktalar arasında yer alıyor. Uyumadan dört saat önce besin alımını bırakıyor ve bunu öneriyorum. Akşam yemeklerinde de balık, buharda pişmiş ve baharatlı sebzeler, avokadolu ve mor soğanlı haşlanmış siyah fasulye, bol limon ile zeytinyağı yine tercih ettiklerim arasında sıralanıyor.