Uzman doktor uyardı: Ayak hastalıklarının başı yanlış ayakkabı seçimi

16 Nisan 2022 Cumartesi, 00:00

Sağlık açısından kontrol edilmeyerek estetik ve göze hitap derecesi iyi olan ayakkabıların seçimi beraberinde ayak şekli bozukluğu, şişkinlik, ödem gibi sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini uzman doktor tarafından ifade edilerek uyarılarda bulunuldu. Uzman Dr.Emine Kolu, sürekli kullanılan ayakkabıdaki şekil bozukluğu ve deforme hastalıkla ilgili bilgiler verdi. Dr. Kolu, “Bizim bölüme ayak ve ayak bilek ağrısı ile gelen hastalar, travmatik, sportif, burkulma ve özellikle son zamanlarda sık gördüğümüz kronik süreçte yanlış ayakkabı seçimi sonrası için hastalarımız başvuruyor. Bu hasta gurubu ayak ve bilek çevresinde ağrı, ödem, şişkinlik, ayak ve parmakta şekil bozukluğu ile gelebiliyorlar. Bazen ise yanma, batma, kumda yürünmüş gibi hissiyat ile başvuru şekilleri. Aslında hastanın muayenesi kapıdan girişten itibaren bizlerde başlıyor” dedi.

"ÖZELLİKLE DERİ AYAKKABI TAVSİYE EDİYORUZ"

Dr. Kolu, "Yürüme bozukluğu var mı, eklem hareketlerini rahat bir şekilde yapabiliyor mu, şekil bozukluğu, nasırlaşma ciltte kalınlaşma kızarıklık şişlik var mı diye bakıyoruz. Bazen hastanın uzun süreli kullandığı ayakkabıyla geliyor bize, ayakkabıdaki deforme, şekil bozukluğu hastanın kronik süreçteki ayak hastalığıyla ilgili bize fikir verebilir. Ayakkabı giymenin amacı dış etkenlere karşı korumaktır. Ayakkabı, ayak tabanını zorlamayacak, eklem hareketlerini kısıtlamayacak. Genellikle de köseleden tercih edilen ayakkabı tabanı üstü ise özellikle deri seçimi tavsiye ediyoruz. Genelde estetik amaçlı kaygıları nedeniyle sivri uçlu, parmak bölümü öne doğru tamamen daralan seçimlere giriyorlar. Fakat bu ayakkabılar pek çok ayak hastalıklarıyla beraber kronik süreçte başvuruyorlar” dedi.

"MEVSİMSEL AYAKKABI KULLANIMINA DİKKAT!"

Mevsim geçişleriyle ilgilide önerilerde bulunan Dr. Kolu, “Mevsim geçişlerinde de ayakkabı seçimleri değişmektedir. Yaz dönemleri uzun süren sıcak dönem, ayakkabının dış yüzeyi havalanan ve esnek olan ayakkabılar tercih edilebilir. Kış döneminde tercih edilen botlarında çok sert olmaması yüksek konçlu, tabanın esnek ve kaygan olmaması tercih edilmeli” şeklinde konuştu.



