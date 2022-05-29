Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi anlattı: Çocukların korkuları normal mi?
Uzman Klinik Psiklolog Müjde Yahşi, çocukların korkularına ilişkin uyarılarda bulundu. Çocukların her yaş döneminde farklı korkular yaşadığını belirten Yahşi, "Korkular gelişimseldir ancak çocuğun içinde bulunduğu duruma göre değişkenlik gösterir" dedi.
Uzman Klinik Psiklolog Müjde Yahşi, çocukların korkularına ilişkin uyarılarda bulundu. Çocukların her yaş döneminde farklı korkular yaşadığını belirten Yahşi, "Korkular gelis¸imseldir ancak c¸ocugˆun ic¸inde bulundugˆu duruma go¨re degˆis¸kenlik go¨sterir" dedi.
Yahşi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"C¸ocugˆunuzun korkularından endis¸e ediyor ve korkusunun normal olup olmadıgˆını merak ediyorsanız o halde bilmelisiniz ki; c¸ocuklar her yas¸ do¨neminde farklı korkular yas¸ar.O¨rnegˆin; 1 yas¸larındaki bir bebek yabancılardan korkar. 2 yas¸larındaki bir c¸ocuk yu¨ksek sesten, 5 yas¸larındaki bir c¸ocuk karanlıktan ve hırsızlardan korkar. 7 yas¸larındaki bir c¸ocuk da hayali varlıklardan korkmaya bas¸lar. Ergenligˆe eris¸en c¸ocugˆun korkuları ise daha c¸ok bas¸kalarının kendisi hakkında du¨s¸u¨nceleri ile ilgili korkulara yo¨neliktir.
Korkular gelis¸imseldir ancak c¸ocugˆun ic¸inde bulundugˆu duruma go¨re degˆis¸kenlik go¨sterir. Ailenin ve yakınların c¸ocugˆa olan yaklas¸ımı, c¸ocugˆun gelis¸imsel korkularını pekis¸tirerek kaygılara do¨nu¨s¸mesine neden olabilir.
Korku ve kaygı genellikle birbirine karıs¸tırılır. Korku, şimdiki zaman ic¸inde yer alır ve kars¸ılas¸tıgˆımız tehdit veya tehlike anında hissettigˆimiz ve nesneye kars¸ı olan duygudur. Kaygı ise gelecekteki ihtimallerden yani nesnesi olmayan ve kaynagˆı belirsiz olan su¨regˆen hissettigˆimiz korkudur.
Korku da digˆer duygularımız gibi sagˆlıklıdır ve c¸ocugˆu da gelis¸tirir. Korku duygusu c¸ocugˆa problemlerle bas¸etmeyi o¨gˆretir, c¸evre ile uyumunu kolaylas¸tırır ve tehlikelerden korur.
C¸ocugˆunuzun birs¸eylerden korktugˆunu farkettigˆinizde mutlaka gelis¸im do¨nemini de go¨z o¨nu¨nde bulundurmayı unutmayın ve bu korkusunu kaygı ile karıs¸tırmayın"
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