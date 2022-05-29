29 Mayıs 2022 Pazar, 00:00

Uzman Klinik Psiklolog Müjde Yahşi, çocukların korkularına ilişkin uyarılarda bulundu. Çocukların her yaş döneminde farklı korkular yaşadığını belirten Yahşi, "Korkular gelis¸imseldir ancak c¸ocugˆun ic¸inde bulundugˆu duruma go¨re degˆis¸kenlik go¨sterir" dedi.

Yahşi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"C¸ocugˆunuzun korkularından endis¸e ediyor ve korkusunun normal olup olmadıgˆını merak ediyorsanız o halde bilmelisiniz ki; c¸ocuklar her yas¸ do¨neminde farklı korkular yas¸ar.O¨rnegˆin; 1 yas¸larındaki bir bebek yabancılardan korkar. 2 yas¸larındaki bir c¸ocuk yu¨ksek sesten, 5 yas¸larındaki bir c¸ocuk karanlıktan ve hırsızlardan korkar. 7 yas¸larındaki bir c¸ocuk da hayali varlıklardan korkmaya bas¸lar. Ergenligˆe eris¸en c¸ocugˆun korkuları ise daha c¸ok bas¸kalarının kendisi hakkında du¨s¸u¨nceleri ile ilgili korkulara yo¨neliktir.

Korkular gelis¸imseldir ancak c¸ocugˆun ic¸inde bulundugˆu duruma go¨re degˆis¸kenlik go¨sterir. Ailenin ve yakınların c¸ocugˆa olan yaklas¸ımı, c¸ocugˆun gelis¸imsel korkularını pekis¸tirerek kaygılara do¨nu¨s¸mesine neden olabilir.

Korku ve kaygı genellikle birbirine karıs¸tırılır. Korku, şimdiki zaman ic¸inde yer alır ve kars¸ılas¸tıgˆımız tehdit veya tehlike anında hissettigˆimiz ve nesneye kars¸ı olan duygudur. Kaygı ise gelecekteki ihtimallerden yani nesnesi olmayan ve kaynagˆı belirsiz olan su¨regˆen hissettigˆimiz korkudur.

Korku da digˆer duygularımız gibi sagˆlıklıdır ve c¸ocugˆu da gelis¸tirir. Korku duygusu c¸ocugˆa problemlerle bas¸etmeyi o¨gˆretir, c¸evre ile uyumunu kolaylas¸tırır ve tehlikelerden korur.

C¸ocugˆunuzun birs¸eylerden korktugˆunu farkettigˆinizde mutlaka gelis¸im do¨nemini de go¨z o¨nu¨nde bulundurmayı unutmayın ve bu korkusunu kaygı ile karıs¸tırmayın"