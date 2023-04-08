Uzmandan kanserden koruyacak önemli açıklamalar

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 07:00

Medikal Onkoloji Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal Gül, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu.

Gül, “Tüm hastalıklara bağlı ölümlerin sebebi olarak kanser 2. sırada yer almaktadır. Kansere karşı yürüttüğümüz savaşta kuşkusuz en büyük silahımız kanserden korunmayı bilmektir” diye konuştu.

"DOĞRU BESLENMEK ÖNEMLİ"

Gül, insanların kanserden nasıl korunabileceği ile ilgili önerilerde bulunarak "Sigara ve alkolü bırakacağız. Doğru besleneceğiz. Hareket edeceğiz ve sporu yaşam tarzımızın bir parçası haline getireceğiz. Bazı önemli aşıları mutlaka yaptıracağız. Mesleki maruziyetlerimize dikkat edeceğiz. Sağlıklı bir çevrede yaşamaya gayret edeceğiz çevremizi kirletmeyeceğiz. Düzenli kanser taramalarını ihmal etmeyeceğiz" diye konuştu.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Kişilerin yaşam tarzı ile yapılacak bu değişikliklerle kanserden korunabileceğini söyleyen Gül, “Buna rağmen kansere yakalanırsak hemen karamsarlığa kapılmayalım. Teşhis ve tedavideki büyük gelişmeler sayesinde eskisine göre kansere karşı çok daha güçlüyüz. Güncel tedavilerle elde ettiğimiz inanılmaz sonuçlar her geçen gün artıyor ve artık kanserden eskisi gibi korkmuyoruz” ifadelerini kullandı.