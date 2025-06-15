Uzmandan öneri: Partnerinizin kaçıngan davranmasını nasıl önlersiniz?

İlişkide mesafe hissediyorsanız, partnerinizin size duvar ördüğünü düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Kaçıngan bağlanma stiline sahip bireyler, duygusal yakınlık arttıkça geri çekilme eğiliminde olabilir. Peki bu durumla sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkılır? Uzmanlar, partnerinizin kaçınmacı davranışlarını yönetmenin mümkün olduğunu söylüyor.

KAÇINGAN BAĞLANMA NEDİR?

Kaçıngan bağlanma stili, bireyin duygusal yakınlıktan kaçınmasına, bağ kurarken zorlanmasına ve çoğu zaman bağımsız kalma arzusuyla hareket etmesine neden olur. Genellikle çocuklukta yaşanan güvensiz bağlanma deneyimlerinden kaynaklanır. Bu kişiler, ilişkilerde mesafe ve sınır ihtiyacını fazlasıyla önemser.





UZMANDAN 5 ETKİLİ YAKLAŞIM

Kişisel alanına saygı gösterin

Kaçıngan kişiler, baskı altında kaldıklarını hissettiklerinde daha da geri çekilir. Partnerinize alan tanımak, onun daha rahat ve gönüllü bir şekilde yakınlık kurmasına yardımcı olur.

İletişimi tehditkâr hale getirmeyin

“Açık konuşmalıyız” cümlesi bile kaçıngan birey için bir tehdit gibi algılanabilir. Duygularınızı ifade ederken yargılayıcı olmaktan kaçının. “Sen hep böylesin” yerine “Böyle hissettiğimde zorlanıyorum” gibi ben dili kullanın.

Onay ve güven verin

Kaçıngan partnerler çoğu zaman sevilmediklerini ya da yeterli olmadıklarını düşünür. Sıklıkla “yanındayım”, “sana değer veriyorum” gibi sözlü güven sinyalleri verin. Küçük jestler bile fark yaratabilir.

Yakınlık yerine bağlantıya odaklanın

Duygusal derinlik her zaman “her şeyi konuşmak” değildir. Bazen birlikte sessizce oturmak, birlikte yürüyüş yapmak gibi küçük bağlantılar da güçlü bağlar yaratır.

Sabırlı olun ve değişim beklentinizi yönetin

Kaçıngan bağlanma derin bir kişisel yapıdan beslenir. Partnerinizin hemen değişmesini beklemek gerçekçi değildir. Sabır, anlayış ve süreklilik gerektiren bir süreçtir.

PROFESYONEL DESTEK ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Kaçıngan bağlanma stilinin ilişki üzerindeki etkileri bazen çiftlerin kendi başlarına çözemeyeceği kadar karmaşık olabilir. Bu gibi durumlarda bir çift terapistinden destek almak, hem ilişkinin hem bireylerin sağlığı açısından son derece faydalıdır.