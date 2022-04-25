Uzmanı açıkladı: 2 yaş sendromunda ebeveyn faktörü

25 Nisan 2022 Pazartesi, 00:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Yiğit, 2 yaş civarındaki çocukların her şeye sinirlenip karşı çıkmalarının altında çeşitli nedenler yattığını söyledi. Bu nedenlerin başında öncelikle çocuğun 'henüz konuşamamasının ve kendini ifade edememesinin' geldiğini belirten Uzm. Dr. Yiğit, '2 yaş sendromunu' daha kolay atlatabilmeleri için anne babalara önerilerde bulundu.

"2-2.5 YAŞINDA PİK YAPAR"

Uzm. Dr. Yiğit, şöyle konuştu:

“2 yaş sendromu, özellikle 2 yaş civarı çocukların agresifleştiği, söz dinlemediği, birçok şeye hayır dediği, çevresi ile güç savaşına girdiği dönemi tanımladığımız durumdur.

- Çocuklarda ani öfke nöbetleri, çabuk sinirlenme, aşırı hareketlilik, birçok şeyi tek başına yapmaya çalışma, istediği şeyi bile hayır diyerek elde etmeye çalışma, otorite kurma bu dönemde sık karşılaşılan davranış şekilleridir. Bu davranışlar en erken 1.5 yaş civarında başlar ve 2-2.5 yaş civarında pik yapar. Doğru davranış modeli ile 2 yaş sendromu genellikle 3 yaş civarında özellikle de konuşma ve kendini ifade etme başladığı zaman bitecektir.”

"KONUŞAMAMAK AGRESİFLEŞTİRİYOR"

Henüz konuşma yeteneği tam gelişmediği için çocuğun kendini ifade edemediğini, anlatmak istediklerini söyleyemediğini belirten Uzm. Dr. Yiğit, “Kelime haznesinin yetersizliği sonucu vücut dilini kullanarak istediklerini elde etme çabası çocuğun agresifleşmesine sebep olabilir.

- Çocuk sinir sistemi tam gelişmediği için yapmak istediklerini becerebildiği en iyi yöntem olan vücut dilini kullanarak yapmaya çalışır. Özellikle ben duygusunun geliştiği bu dönemde kendini kanıtlama isteği, kendini tanıtma isteği ancak yine yeterli konuşamaması, tehlikeleri tam olarak kavrayamaması yüzünden farklı yollarla bunu gerçekleştirme çabası içine girer. Bu dönemde aile de önemli bir faktör. Eğer anne baba çocuğa karşı aşırı agresif veya tam tersi aşırı rahat ve teslimiyetçi ise 2 yaş sendromunun yoğun yaşanmasına sebep olur" diye konuştu.

UZMANDAN ÖNERİLER

2 yaş sendromunda olan bir çocuğa yaklaşımın önemine dikkat çeken Pediatrist Yiğit, şu önerilerde bulundu:

“Çocuğun bir ayna olduğunu düşünürsek çocuğunuz agresifleştiğinde, tepkisini olması gerektiğinden yoğun bir şekilde gösterdiğinde aynı davranış kalıbı ile tepki vermeyin, yani çocuğunuza bağırmayın, cezalandırmayın. Aksi halde çocuğunuz yapması gereken davranışın bu olduğunu düşünecektir. Sakin kalmaya çalışın ve çocuğunuzun sakinleşmesini bekleyin. Onu anlamaya çalışın.

- Dikkatini dağıtmak için o ortamdan uzaklaştırabilir, sevdiği bir oyuncakla oynamayı veya kitap okumayı teklif edebilirsiniz. Çocuğunuzun evdeki tüm egemenliği eline almasına izin vermeyin, çocuğunuzun arkadaşı olmakla birlikte sizin onun annesi ya da babası olduğunu hissettirin. Tüm tepkileri ve isteklerini ağlamasın diye yerine getirmek yerine doğru olanı çocuğunuz sakinleştiğinde anlatın. Çünkü her isteği sorgusuz yerine getirilen çocukta bu semptomlar devam edecektir. Aşırı tepki gösteren, bir nevi küçük bir sinir krizi geçiren çocuğu sakinleştirecek en güzel ilaç ona sarılmak, sevginizi göstermektir.

- Çocuğunuzun aşırı tepkili olduğu esnada çocuğunuza sarılın, öpün, onu sevdiğinizi ve onu anladığınızı söyleyin. Çocuğunuzun enerjisini boşaltmasına izin verin. Oyun parkı ve çocuk oyun grupları da iyi bir çözüm olabilir.”