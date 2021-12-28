Uzmanı açıkladı: Bu davranışlar aldatan partnerinizi ele veriyor

28 Aralık 2021 Salı, 00:00

Bazen sezgiler yanıltıcı olabiliyor ve ilişkide hissedilen sorunun masum farklı bir nedeni olma ihtimali de var. İçinizdeki şüphenin giderilmesi adına Dr. Spelman çalışmaları sonucunda aldatan erkekler de görülen bu davranışları listeledi.

Psikolog ve İlişki Uzmanı Dr. Spelman, "Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmek çoğu kadın için genellikle ilk işarettir." diyor. "Kuşkusuz sezgi, sevgilinizin aslında yanlış bir şey yaptığının kanıtı değildir, ancak bir şeylerin tam olarak doğru gitmediğini hissedersiniz. Çoğu zaman bu durumlarda, bilinçaltınızda diğer işaretlerden bazılarını fark etmişsinizdir."

SUÇLAMA EĞİLİMİ ARTIYOR

Aldatan erkek belirtileri arasında sık karşılaşılan bir durum da aldatan tarafın kendi vicdanını rahatlatmak için karşı tarafta sürekli olarak bir suç bulma eğiliminde olmasıdır.

"O böyle olmasa ben böyle yapmazdım ki... "

Aldatılan erkekler kendi zihinlerinde davranışlarını rasyonelleştirme eğiliminde oluyor. Bunu yapmanın yolu, suçu karşı tarafa atmaktan geçiyor.

Kendilerine, sizinle evlendikleri zamanki gibi görünmediğini ya da yatak odasında yeterince maceracı olmadığınızı ya da sizin için yaptıkları tüm harika şeyleri takdir etmediğinizi düşünmeye başladıysa eğer bu çaba yaptıklarını kendi içlerinde resmileştirme, masumlaştırma çabasından geliyor.

Dr. Spelman, "Çoğu zaman, aldatmaya yönelik içsel gerekçeleri dışarı sızar ve size ve ilişkinize karşı yargılayıcı davranırlar. Birdenbire yaptığınız hiçbir şey doğru değilmiş gibi görünüyorsa veya eskiden eşinizi rahatsız etmeyen şeyler aniden oluyorsa ya da sizden uzaklaşıyormuşsunuz gibi görünüyorsa, bu güçlü bir aldatma belirtisi olabilir" diyor.

İLETİŞİM ARAÇLARI SAKLANMAYA BAŞLAR

Aldatan erkek belirtileri arasında en yaygın olanı, iletişim araçlarına şifre gelmesi oluyor. İlişkilerde her iki tarafında biraz özel alana sahip olması iyidir. Telefonların sık sık kurcalanması her iki tarafı da gereksiz yıpratabilir ancak ilişkinizde bu konuda ekstra bir hassasiyet fark ederseniz bu, sizden sakladığı bir şeyler olduğuna dair net bir ipucudur.

Aldatan erkek telefonunu ve bilgisayarlarını eskisinden daha sık kullanma ve sanki hayatları buna bağlıymış gibi koruma eğiliminde oluyor.

Partnerinizin telefonu ve dizüstü bilgisayarı daha önce hiç parola gerektirmediyse ve şimdi istiyorlarsa veya telefonunu duş aldığında bile banyoya götürüyorsa, telefonuna sahip olmaktan asla vazgeçmiyorsa bu iyiye işaret değil.

CİNSELLİKTE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIR

İlişkinizdeki cinsel aktivitenin hem azalması hem de artması, aldatan erkek belirtisi olabiliyor.

Partneriniz başka birine odaklandığı için daha az cinsel ilişki yaşıyor olabilirsiniz ancak bunu tam tersi de mümkündür; eşiniz daha fazla seks ister çünkü bunu örtbas etmeye çalışıyor olabilir.

Aynı şekilde cinsel ilişki şeklinizde bazı ufak değişiklikler fark edebilirsiniz. Belki ahenginiz değişmiştir, belki yeni şeyler eklenmiştir. Dr. Spelman "Uzun zamandır süregelen alışkanlıklarınızdaki ani farklılıklar kötüye işaret olabilir" diyor.

ULAŞILABİLİRLİK SORUNLARI YAŞANIR

Aldatan erkek belirtileri arasında bir diğer işaret ise ulaşılabilirlik sorunudur. Eskiden her daim rahatlıkla ulaşabildiğiniz eşiniz, artık telefonları anında açamaz olur.

Partneriniz sizi aldatıyorsa, bazı günler ya da zamanlar aramalarınıza ve mesajlarınıza cevap verme olasılıkları daha düşüktür.

Sanki bir toplantıdaymışlar, araba kullanıyorlarmış, bir "ölü bölgede"ymişler veya temasa geçmeye çalıştığınızı bilmiyormuş gibi kulağa mantıklı gelen bahaneler duyabilirsiniz.

Geç saatlere kadar çalışırken veya bir iş gezisinde eşinize ulaşılamıyorsa, bu kötüye işarettir.

PLANLARDAKİ ANİ DEĞİŞİKLİKLER ARTAR

Bir zamanlar hiç geç saatlere kadar çalışmayan sevgiliniz, birdenbire geç saate kadar çalışmaya ihtiyaç duyduğunda ve bu giderek daha sık olmaya başladığında, yalan söylüyor olabilirler.

Eşiniz hiç bir iş gezisine çıkmamışsa ve aniden iş için seyahat etme ihtiyacı hissederse, bu bir ilişki partneriyle hafta sonu kaçamağı yaptıklarının bir işareti olabilir.

Patlak lastikler, bitmiş piller, trafik sıkışıklığı, spor salonunda fazladan zaman geçirmek ve buna benzer geç kalma ya da gelmeme bahaneleri de sadakatsizliğin habercisi olabilir.

DUYGUSAL YAKINLIKTA DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIR

Hiçbir ilişki ilk aylardaki kadar yoğun olmaz ancak bununla birlikte, sırlarımız, arzularımız ve hayatımızın diğer önemli yönleri konusunda birbirimize güvenmeyi öğrenerek zamanla güvenli bir şekilde bağ kurulur. Bu süreç, duygusal yakınlık oluşturma olarak bilinir.

Aldatan erkeklerin duygu durumlarında sıklıkla değişiklikler yaşanabiliyor. Özellikle aldatmayı alışkanlık haline getirmemiş olan kişiler, duygusal çalkantılara daha yatkın halde olduğu görülüyor.

Size aniden çok yüksek bir sevgi gösterisinde bulunması, öbür tarafta işlerin ters gittiğini ya da kendini kötü hissettiğini gösterebilir ya da yine tam tersi şekilde duygusal anlamda uzaklaşmaya başlamak da oldukça sık karşılaşılan bir aldatma belirtisidir.

Dr Spelman, "Duygusal olarak savunmasız ve samimi olmanızı istemiyor gibi görünüyorsa, bu, odaklarının değiştiğinin güçlü bir göstergesidir" diyor.

DAHA FAZLA HARCAMA YAPMAYA BAŞLAR

Hediyeler, geziler, şarap ve akşam yemekleri, otel odaları, vb. Aldatmanın maliyeti çok hızlı bir şekilde artabilir. Nadiren veya hiç gitmediğiniz yerlerden para çekme veya satın alma kanıtı görürseniz, bu iyiye işaret değildir.

Eşinizin kredi kartlarında tuhaf masraflar varsa veya sizin veya eşinizin banka hesaplarında, emeklilik hesaplarında, yatırım hesaplarında vb. aniden daha az para varsa, bu olası bir aldatma işaretidir.

GÜNLÜK RUTİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANIR

Belki asıl işi değişmedi ama sabah erkenden yola çıkıyor ve daha geç dönüyorsa daha önce yapmadığı şekilde günlük rutinlerinde bazı değişiklikler fark etmek iyiye işaret değildir.

BİRLİKTE YAPILAN AKTİVİTELER AZALIR

Aldatan erkek belirtilerinden biri de birlikte yapılan aktivitelerin azalması olarak gözlemleniyor. Arkadaşlarıyla yapılan planlara davet edilmemeye başlayabilirsiniz. "Erkek erkeğe" yapılan planlarda artış olur ve nedense siz isteseniz bile davet edilmezsiniz.

İş yemeklerine sizsiz gitmeye başlayabilir. Her zaman yaptığınız hafta sonu kahvaltılarınız ani iş planları nedeniyle ertelenir.

FAZLA İYİ DAVRANMAYA BAŞLAYABİLİR

Aldattığını ve suçlu hissettiğini gösteren işaretlerden biri de sizin üzerinize çok daha fazla düşmesi olabiliyor. Suçunu bertaraf etmek isteyen bir çok erkek, eşinin durumu anlamaması için onu daha fazla mutlu etmeye çalışıyor.

Sizinle ilgilenmek için normalden daha fazla zaman harcamaya başlar. Belki beklenmedik bir şekilde size hediyeler alır veya çocuklara normalden daha fazla bakmaya başlar. Hatta evde daha fazlasını yapmaya, ütü yapmaya, çamaşır yıkamaya başlayabilir. Bu evde olduğu süreyi en etkili şekilde geçirerek sizi rahat ettirme çabasından kaynaklanabilir.

ALDATMA HAKKINDAKİ SORULARI YANITLAMAKTAN KAÇINIR

Eşiniz sizi aldatıyorsa, dünyada yapmak istedikleri en son şey bunu sizinle konuşmaktır. Bu nedenle, bu konuyu konuşmada tanıttığınızda, saptırmaya ve kaçınmaya çalışabilirler.

Dr Spelman, "Partneriniz sizi başka bir konuya yönlendirmek için mümkün olan her şeyi yapacak ya da düşündükleriniz ve hissettikleriniz için suçu size atacaktır" diyor.