Uzmanı anlattı: Diyabet inaktif kişilerde daha çok görülüyor

09 Kasım 2021 Salı, 00:00

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığına Türkiye’de oldukça sık rastlanıyor. Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından yayınlanan verilerde, Türkiye'de 20-79 yaş aralığında yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu ve bu rakamın toplam yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15'ine denk geldiğini gösteriyor.

Diyabet, sıklıkla yalnızca diabet ya da diyabet veya halk arasında şeker hastalığı olarak adlandırılan, genellikle kalıtımsal ve çevresel etkenlerin birleşimi ile oluşan ve kan glukoz seviyesinin aşırı derecede yükselmesiyle (hiperglisemi) sonuçlanan metabolik bir bozukluk olarak biliniyor.

Diyabet ya insülin üretiminin azalması yüzünden (Tip 1 diyabet) ya da insülinin etkisine karşı direnç gelişmesiyle (Tip 2 diyabet ve gestasyonel diyabet) oluşuyor. Her iki durum da sonuçta kan şekerinin yükselmesine (hiperglisemi) neden oluyor. Aşırı miktarda idrar üretimi diyabetin akut (iveğen) belirtilerinin başında geliyor ve bu durumun başlıca sorumlusu hiperglisemi olarak gösteriliyor. Susama ve sıvı tüketimin artması ise aşırı idrar üretimini dengeleme çabasının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Görmenin bozulması, açıklanamayan kilo kayıpları, yorgunluk ve enerji metabolizmasındaki değişiklikler ise diyabetin öteki belirtileri arasında yer alıyor.

Peki, Diyabet nedir? Belirtileri nelerdir? Kaç yaş aralığında görülür? Neden olur? Uzman Doktor Tuğba Memiş, konuya ilişkin Cumhuriyet'ten Pınar Dereli'nin sorularına yanıt verdi.

Türkiye’de 7 milyon kişide gözüken diyabet hastalığının tanımını yapan Memiş, şöyle konuştu:

“Halk arasında şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet hastalığı, vücudumuzun temel enerji kaynağı olan glikoz (kan şekeri) seviyesinin olması gerektiğinden daha yüksek seyretmesi ve bunun sonucu oluşan metabolizma bozukluğudur.”

DİYABET HASTALIĞI KAÇ YAŞ ARALIĞINDA GÖRÜLÜYOR?

Diyabetin çeşitli alt tipleri mevcut olup esas olarak Tip 1 ve Tip 2 olarak iki ana tipi mevcuttur diyen Memiş, “Toplumda daha çok görülen tip 2 diyabettir ve sıklıkla 40 yaş üzerinde karşımıza çıkıyor. Daha ziyade çocukluk çağında ortaya çıkan tip1 diyabet ise 20 yaş öncesi görülüyor” dedi.

DİYABET HASTALIĞI NEDEN OLUR?

“Diyabet hastalığı tip 1 diyabette olduğu gibi pankreas organının insülin salgılayan özel hücrelerinde hırpalanma gibi nedenlerle insülin üretememesi nedeni ile ya da tip 2 diyabette olduğu gibi vücudun salgılanan insülin hormonuna yeterli yanıtı verememesi ile olur” dedi.

Memiş, şöyle devam etti:

“Bu tablo ailesinde diyabet hastalığı bulunan, obez, beslenme düzeni bozuk, hızlı kilo alıp veren, fiziksel olarak inaktif kişilerde sağlıklı insanlara göre daha fazla görülür.”

DİYABET HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Memiş, “Diyabet hastalığının belirtilerinin idrara çok ve sık çıkma, çok su içme, kilo verme, açlık hissi, cilt yarlarının geç iyileşmesi, sık sık enfeksiyon geçirme, el ve ayaklarda uyuşma-yanma hissi olarak sayılıyor” diyerek ifade etti.

DİYABET HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalıkları için farklı tedavilerin uygulandığını belirten Memiş, diyabet tedavisi için şunları söyledi:

"Tip 1 diyabet, fazla susama ve lavaboya çıkma durumları görülmektedir. Bu rahatsızlığı yaşayanlar insülin iğneleri ile vücut dengesini korumaktadırlar. İlaç tedavisi olarak Tip 1 diyabette insülin kullanılmakta tip 2 diyabette ise hastanın durumuna göre: sadece ağızdan ilaç veya ağızdan ilaç ile insülin ya da sadece insülin tedavileri uygulanmaktadır. Tip 2 diyabet, genellikle kilolu insanlarda görülür. Tedavisi için oldukça önemli olan düzenli egzersiz programı ve diyabet diyeti uygulamaktır."

BİTKİSEL TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Diyabet hastalığı için internet üzerinde bitkisel tedavi yöntemleri paylaşılıyor. Memiş, diyabetin bitkisel tedavisine yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

“Diyabet hastalığı tedavisi için internette dolaşan bir sürü bitkisel tedavi türü bulunsa da ne yazık ki birçok bitki türü ile yapılmış çalışmalarda henüz saptanmış etkin bir bitkisel tedavi yoktur.”