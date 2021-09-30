'21 yaşında giydiğiniz pantolona sığamıyorsanız diyabet riskiniz yüksek'

30 Eylül 2021 Perşembe, 00:00

Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliği'nin yıllık toplantısında konuşan Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Roy Taylor, 21 yaşında giydikleri pantolanların içine sığmayan yetişkinlere diyabet riski uyarısı yaptı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Taylor, "Şimdi aynı beden pantolona giremiyorsanız, fazla kilolu olmasanız bile çok fazla yağ taşıyorsunuz demektir. Bu nedenle tip 2 diyabet geliştirme riskiniz yüksektir" dedi.

Prof. Taylor, yapılan araştırmaların sonuçlarına atıfta bulunarak, tip 2 diyabeti olan kişilerin vücut ağırlıklarının yüzde 10-15'ini kaybetmeleri halinde durumu geri çevirme şansları olduğunu da belirtti.

Söz konusu araştırmada 'normal’ bir vücut kitle indeksine sahip tip 2 diyabetli 12 kişiden sekizinin kilo kaybı sonrası yağ seviyelerini ve insülin hücrelerinin aktivitesini düşürmeyi başardığı tespit edildi.

Doktorların özellikle tip 2 diyabet hastalarına daha erken aşama insülin tedavisi başlatma eğiliminde olduğunu belirten Taylor, “Bunun yerine kişi yüzde 10 ya da 15’i oranında kilo verirse, diyabetten kurtulabilir" diye konuştu.

Tip 2 diyabet, pankreasın yeterli seviyede insülin salgılayamaması ve kandaki şeker seviyesini kontrol edememesi üzerine ortaya çıkıyor.