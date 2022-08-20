Uzmanı anlattı: 'Rinoplasti operasyonu' sonrası dikkat edilmesi gerekenler...

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:00

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökay Baykara, rinoplasti operasyonu sonrasında iyileşme süreci ile ilgili merak edilenleri anlattı. Baykara, rinoplasti operasyonunun günümüzde en sık yapılan estetik operasyonlardan birisi olduğunu söyledi.

Bu operasyonun hem görünüşü değiştiren hem de daha kaliteli nefes almayı sağlayan bir araç olduğunu belirten Baykara, rinoplasti operasyonu sırasında yapılan işlemler ile ilgili, “Burun çatısındaki hörgücün alınarak konveks ya da düz bir burun çatısı oluşturmak, burun ucunu şekillendirmek, burun deliklerini şekillendirip yeniden boyutlandırmak, burun çatısındaki eğrilikleri düzeltmek, burnun projeksiyonun ve büyüklüğünü değiştirmek, hava pasajını açarak nefes yollarını düzeltmek” diye konuştu.

‘OPERASYONUN SONUÇLARINI GÖRMEK SABIR GEREKTİREN BİR SÜREÇ’

Op. Dr. Baykara, rinoplasti iyileşme sürecinin sabır gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Her ne kadar botoks-dolgu gibi bazı kozmetik amaçlı uygulamalar sonuçlarını çok çabuk gösterse de rinoplasti operasyonunun sonuçlarını görmek sabır isteyen bir süreçtir. İlk hafta burun üzerindeki ateliniz ve dikişleriniz alınır. Burnunuzun ucunun çok kalkık görünmesine ya da çok şiş görünmesine hazır olmalısınız. Eğer ameliyat öncesi burun çatınızda hörgüç dediğimiz büyük bir konkav görünümü varsa, profilden baktığınızdaki görünümünüzdeki istediğiniz değişikliği genellikle fark edebilirsiniz. Önden aynaya baktığınızda ise burun ucunuz, yanaklarınız, üst dudağınız şiş görünebilir.

Ufak bir inceleme ve ayna kontrolü sonrası burun üzerine bantlamalar yapılır. Doktorunuz tarafından özel masajlar size gösterilir ve yapmanız tavsiye edilir. 3 hafta boyunca kornea ödemi ihtimali nedeniyle lens kullanmamanız ve 3 ay boyunca da şekilde bozukluğa neden olma ihtimalinden dolayı gözlük takmamanız tavsiye edilir. Operasyonun 4’üncü ve 6’ncı haftalarında çoğu hasta burun şekilleri konusunda heyecanlıdır ve haftalık olarak burun ucunun pozisyonu ve şeklindeki gözle görülür gelişmeleri fark eder. Çoğu hasta bu dönemde her ne kadar kendini iyi hissetse de revizyon dediğimiz daha önce operasyon geçmişi olan hastalarda veya kalın ciltli hastalarda ödemin gerilemesi zaman alır ve şiş görünebilir. 1’inci ayda kontroldeki burnumuz kesinlikle final sonucumuz değildir. Yani hala daha çok ödemimiz ve daha şekillenecek çok dokumuz vardır.”

İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Op. Dr. Gökay Baykara, bu sürecin en önemli aşamasının doktorun ameliyat sonrası hastaya verdiği tüm talimatlara uyulması gerektiği olduğunu söyledi. Op. Dr. Baykara, rinoplasti sonrası iyileşme sürecini hızlandırmak için verdiği önerileri şu şekilde sıraladı:

“Bol tuzlu gıdalar tüketmek, vücudun su tutmasına ve ödemin daha fazla kalmasına neden olacaktır. O nedenle beslenmenize mutlaka dikkat etmeniz gerekmektedir. Soğuk kompres uygulayın, operasyondan hemen sonraki ilk 24-48 saatlik süreçte soğuk kompres uygulamak ödemin daha fazla artmasını engelleyecektir. Kafanız hafif yüksekte yatmalısınız. Böylece uyurken bile ödemin azalmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Burnunuza zarar verebilecek aktivitelerden ve kalabalıklardan uzak durun. Unutmayın, yanlışlıkla burnunuza aldığınız travmalar iyileşme sürecini bozabilir, eğriliklere ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Ağır egzersizlerden uzak durun. En azından ilk 3-4 hafta uzak durmakta fayda var. Rinoplasti ameliyatı nefes almanızda da fayda sağlayarak hem sizi mutlu eden hem de hayat kalitenizi artıran bir operasyondur. Süreci atlatmak zaman alır. Sabırlı olun, çünkü muhteşem sonuçlar zaman alır.”