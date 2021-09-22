Uzmanı anlattı: Yüz yüze eğitime uyum için sabırlı olunmalı

22 Eylül 2021 Çarşamba, 00:00

Pandemi nedeniyle uzun bir ara verilen yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber öğrencilerin motivasyon sorunuyla karşılaşabildiğini belirten uzmanlar, çocuğa süre tanınmasını ve ailelerin sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Uzmanlara göre aileler, motivasyon sağlamak için çocukları ile yaşadıkları zorlukları ve onların nasıl çözülebileceğini mutlaka konuşmalı. Ufak gruplar halinde arkadaşlarıyla görüşmelerine olanak sağlanmalı.

Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, uzun bir aradan sonra başlayan yüz yüze eğitimde ortaya çıkan motivasyon sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'SINIF KURALLARINA DÖNÜLMESİ ZORLAYABİLİR'

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra çocukların yüz yüze eğitime başladığını hatırlatan Duygu Barlas, “Uzun bir aradan sonra okulların açılması çocuklarda çeşitli uyum sorunlarını beraberinde getirebilir. İlk olarak aylardır örgün eğitim sisteminden uzak kalan çocuğun derse katılım ortamı değişeceği için tekrardan sınıf ortamına uyum gösterme zorlukları yaşaması beklenebilir. Evinde bilgisayar karşısında ders dinlemeye alışan çocuğun tekrardan sınıf ortamına ve sınıfın kurallarına dönmesi sürecinde zorluklar baş gösterebilir.” uyarısında bulundu.

'SOSYAL UYUM SORUNLARI YAŞANABİLİR'

İkinci olarak çocuğun okulu ile evi arasındaki mesafe fazla ise çocuğun tekrar okuluna ulaşmak için uzun mesafe yol gitme gibi bir durum ile karşı karşıya kalacağını kaydeden Duygu Barlas, şunları söyledi:

“Bu yüzden, bir süredir eğitime bilgisayar üzerinden ulaşan çocuk tekrardan “trafik” gibi bir stresör ile tekrardan baş etme durumunda kalabilir. Ayrıca, pandemi sürecinde okul ve ev arasındaki mesafe ortadan kalktığı için çocuğun eğitim için uyanma saati de değişim göstermişti. Şimdi tekrardan daha erken bir saatte uyanması gereken çocuğun bu konuda da uyum göstermesi zaman alacaktır. Üçüncü olarak uzun okul saatlerine uyum sorunundan söz edilebilir. Akranlarından uzun süredir ayrı kalan çocuğun sosyal açıdan da uyum sorunları yaşaması beklenmektedir. Özellikle kişilerarası ilişkileri düzenlemede zorlanan çocukların bu konuda daha fazla zorlanacakları öngörülmektedir.”

Çocukların bu yeni dönemde okul motivasyonlarını artırmaları konusunda ebeveynlere tavsiyelerde bulunan Duygu Barlas, okula gitme, ders dinleme konusunda ciddi bir motivasyon kaybı yaşayan çocuğun aniden değişmesi ve eski motivasyonunu yakalamasını beklemenin çok gerçekçi olmayacağını kaydetti.

'ÇOCUĞA SÜRE TANINMALI VE SABIR GÖSTERİLMELİ'

Neredeyse 1.5 yıldır olağanüstü bir durum yaşandığını ifade eden Duygu Barlas, “Çocuklar henüz kendilerini yeni nesil eğitime alıştırmışken, şimdi tekrardan eski nesil eğitime geçiş yapılmaktadır. Bu ve diğer sebeplerden ötürü çocukların motivasyonlarının istenilen seviyeye gelmesi için bir süre sabır gösterilmesi gerekecektir. Çocuğun motivasyonunu arttırmak için çocuğa öncelikle motivasyon düşüklüğünün doğal olduğu hatırlatılmalı ve kendisine zaman vermesi söylenmelidir. Daha sonra kendisine gerçekçi ve yapabileceği ufak hedefler belirlemesine yardımcı olunmalıdır. Örneğin çalışma saatleri, ders yapma miktarı gibi konularda çocuğun yapabileceği hedefler belirlenmelidir. Çocukların bu dönemdeki duygularının kabul edilmesi ve kapsanması da uzun vadede çocuğun motivasyonunu arttırıcı etkiye sahiptir.” diye konuştu.

MOTİVASYON İÇİN BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

Uzman Klinik Psikolog Duygu Barlas, motivasyon arttırılırken dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı: