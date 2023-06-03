Uzmanı karaciğer yağlanmasında risk faktörlerini açıkladı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 03.06.2023 - 07:00

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mücahit Gür, karaciğer yağlanmasının sebebine göre ikiye ayrıldığını söyledi.

Gür, "Alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olarak iki türü vardır. Basit karaciğer yağlanmasının ilerleyen aşamalarında karaciğer iltihabından kaynaklı karaciğer skarlaşması yaşanabilir. Karaciğer skarlaşması, karaciğer fibrozu olarak da adlandırılır ve şiddetli karaciğer fibrozu gelişmesi siroza neden olabilir” diye konuştu.

“ERKEN BELİRTİ VERMEYEBİLİR”

Karaciğer yağlanmasının genellikle erken evrelerde belirti vermediğini söyleyen Gür, “Genellikle çoğu insan farkında olmadan ilerler. Ancak, ilerleyen durumlarda karın bölgesinde ağırlık veya dolgunluk, karın şişkinliği, yorgunluk veya halsizlik, ciltte sararma (sarılık), iştah kaybı, bulantı ve kusma, karaciğer bölgesinde hassasiyet ve ağrı gibi belirtiler gösterebilir” dedi.

"EN SIK NEDENİ ALKOL VE OBEZİTE”

Karaciğer yağlanmasının karaciğerde yağ birikimi ile karakterize olduğunu söyleyen Gür, karaciğer yağlanmasının sebeplerini şöyle açıkladı:

“Alkol tüketimi: Aşırı ve sürekli alkol tüketimi, karaciğerde yağ asitlerinin sentezini artırabilir ve yağ birikimine yol açabilir.

Obezite: Fazla kilolu ve obez bireylerde karaciğer yağlanması daha yaygın görülür.

Diyabet: Yüksek kan şekeri düzeyleri karaciğerde yağ birikimine neden olabilir.

Yüksek kan trigliserit seviyeleri: Yüksek kan trigliserit seviyeleri, karaciğerde yağ birikimini artırabilir. Genellikle yüksek karbonhidratlı ve yağlı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik faktörler trigliserit seviyelerini etkileyebilir.

Hızlı kilo kaybı: Hızlı kilo kaybı ve düşük kalorili diyetler karaciğerde yağ birikimini artırabilir.

İnsülin direnci: İnsülin direnci, vücut hücrelerinin insülin hormonuna yanıt verme yeteneğinin azaldığı bir durumdur. İnsülin direnci, karaciğerde yağ birikimine katkıda bulunabilir.

Genetik faktörler: Bazı genetik faktörler, bireylerin karaciğer yağlanması geliştirme riskini artırabilir.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, özellikle uzun süreli kullanımları durumunda, karaciğerde yağ birikimine neden olabilir. Örneğin, kortikosteroidler ve bazı kanser tedavisi ilaçları karaciğer yağlanmasına yol açabilir.

Karaciğer yağlanması çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Yağlı beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam tarzı, alkol tüketimi, obezite ve genetik yatkınlık gibi risk faktörleri bu durumu tetikleyebilir.”