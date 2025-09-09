Uzmanı tek tek uyardı: Okul maratonu kabusa dönüşmesin

Yeni dönem eğitim-öğretim maratonu, milyonlarca öğrenci ve veli için yeni bir heyecanla başladı. Ancak her gün tekrarlanan okul yolu ve ders sıralarında geçirilen uzun saatler, ailelerin sıklıkla gözden kaçırdığı ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Ders kitapları, defterler ve yardımcı materyallerle doldurulan ve her geçen gün ağırlaşan okul çantaları ile yanlış oturuş pozisyonları, bu risklerin en başında yer alıyor.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı ve Fizyoterapist Reşat Hamurcu, okul maratonunun başlamasıyla birlikte velilere ve öğrencilere hayati uyarılarda bulundu. Öğrencilerin gelişim çağında olmaları nedeniyle omurgalarının eğriliğe çok müsait olduğunu belirten Hamurcu, özellikle tek omuza asılan ağır çantaların "skolyoz" gibi duruş bozukluklarına zemin hazırladığını ifade etti.

"BU HATALARI YAPMAYIN"

Hamurcu, doğru çanta kullanımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerin çantayı tek taraflı taşıması tamamen yanlış. Bu durum, omurga eğriliğine neden olabilir. Çantanın iki askısı da omuzlara eşit şekilde takılmalıdır. Taşınan çantanın ağırlığı, çocuğun toplam vücut ağırlığının yüzde 10 ila 15’ini geçmemelidir. En önemli konulardan birisi ise çanta sırta takıldığında bele inmemeli"

"MASA VE SANDALYE MUTLAKA AYARLANABİLİR OLMALI"

Okul sıralarında veya evdeki çalışma masasında yanlış oturmanın da vücutta kalıcı eğriliklere yol açabildiğini kaydeden Fizyoterapist Reşat Hamurcu, velilerin özellikle evdeki ortamı çocuklarının sağlığına uygun şekilde düzenleyebileceğini söyledi. Hamurcu, "Masa ve sandalye mutlaka ayarlanabilir olmalı. Veliler okuldaki sıralara çok müdahale edemeyebilirler ancak evdeki çalışma ortamını doğru bir şekilde hazırlayabilirler" dedi.

"UZUN SÜRELİ ÇALIŞMALARDA 5-10 DAKİKA EGZERSİZ YAPILMALI"

Günümüzde çocukların telefon, tablet ve bilgisayar başında uzun vakit geçirdiğine dikkat çeken Reşat Hamurcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklar teknolojik cihazları kullanırken sürekli boyunlarını büküyorlar. Bilgisayar masası, ayarlanabilir masa, sandalye olmalı. Çocuk dik oturmalı ve çocuğumuzun sırtı sandalyeye tam temas etmeli. Uzun süre de aynı pozisyonda kalınmamalı. Uzun süre çalışmada 5-10 dakika ayağa kalkarak gezinmeli ve egzersiz hareketleri yapmalı. Çocuklar oturdukları yerde omuz ve esneme hareketleri yapabilir."