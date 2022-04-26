Uzmanı uyardı: Böbrek taşı, böbrek kaybına neden oluyor

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yılören Tanıdır, erken fark edilmediğinde böbrek kaybına bile neden olabilen böbrek taşı sorununun, günlük beslenmede basit hatalar nedeniyle daha şiddetli hale gelebildiğini kaydetti.

26 Nisan 2022 Salı, 16:58
Uzmanı uyardı: Böbrek taşı, böbrek kaybına neden oluyor
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