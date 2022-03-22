Uzmanı uyardı: 'Cinsel yolla bulaşıyor, sık görülüyor'

22 Mart 2022 Salı, 00:00

Sivas Cumhuriyet Üniversite Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İrem Küçükyıldız, Human Papilloma Virüs(HPV) hakkında açıklamalarda bulundu.

Küçükyıldız, “HPV seksüel geçişli enfeksiyonların en sık sebebi olarak gösterilmektedir. 45 yaşına kadar HPV enfeksiyonu geçirme oranımız yüzde 80-90 arasındadır. Bulaşma genel olarak cinsel yol ile olmaktadır. Cinsel bulaş için cinsel ilişki şart değildir. Cinsel olmayan yollar ile de bulaş bildirilmiştir. Özellikle anneden bebeğe vertikal geçiş oldukça sıktır” dedi.

KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSER

Dr. İrem Küçükyıldız, serviks kanserinin kadınlarda görülen en sık jinekolojik kanser türü olduğunu belirterek, “Fomitler üzerinden horizontal geçiş de her geçen gün artarak bildirilmektedir. Bununla birlikte farklı HPV tipleri, farklı vücut bölgelerini enfekte etme eğilimindedir ve bu nedenle farklı hastalıklarla sebep olabilmektedirler. Aslında HPV’ye bağlı hastalıklar bir piramide benzer. Bu piramidin en tepesinde kanser yer almaktadır. Ve kanseri aslında HPVnin nadir bir komplikasyonu olarak görmek gerekir. Kanserden çok daha fazla oranlarda pap-smear bozuklukları, preinvazif hastalıklar ve siğiller yapmaktadırlar. HPV ile enfekte olan kadınlarda en beklenilen ve olma ihtimali en yüksek olan sonuç; 2 yıl içinde bu HPV tiplerinden kurtulmaktır. Serviks kanseri, dünyada kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserdir ve HPV ile ilişkili en yaygın kanserdir. Serviks kanserinin yüzde 99.7 sinde yüksek riskli HPV saptanmıştır” dedi.

"PRİMER KORUNMA HPV AŞILARI İLE MÜMKÜN"

Dr. Küçükyıldız, “Serviks kanserinde primer korunma HPV aşıları ile mümkündür. Serviks kanserinde ikincil koruma serviks kanseri tarama programları ile sağlanmaktadır. Taramanın birincil hedefi, servikal kanseri önleme amacıyla, serviksin intraepitelyal prekürsör lezyonlarının doğru tespit edilmesi ve tedavisinin zamanında yapılmasıdır. Ülkemizde 2004 yılında Pap smear kullanarak toplum tabanlı servikal tarama programı uygulaması başlamıştır. 2014 yılında ulusal serviks kanser tarama programına HPV DNA testleri dahil edilmiştir. Bu testler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.