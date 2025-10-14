Uzmanı uyardı: ‘Çocuklarda obezite küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldi’

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, “Çocuklarda obezite, vücutta sağlığı bozacak düzeyde anormal yağ birikimi olarak tanımlanır. Obezite tespitinde vücut kitle indeksi ölçümü kullanılır. Çocuğun yaş ve cinsiyete göre vücut kitle indeksi yüzde 95’in üzerinde olması obezite, yüzde 85’in üzerinde olması durumunda ise fazla kilolu olduğu anlaşılır” diye konuştu.

‘OBEZİTE, VÜCUTTA TÜM SİSTEMLERİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLER’

Doç. Dr. Çağ, “Obezite, vücutta hemen hemen tüm sistemleri olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle erken yaşta önlem almak şart. Obezitenin nedenleri arasında genetik faktörlerin yanı sıra çevresel etkenler öne çıkıyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, aşırı kalorili gıda tüketimi, fast food yeme alışkanlıkları, yetersiz uyku, hareketsiz yaşam ve ekran süresinin uzun olması obezitenin başlıca tetikleyicileri arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalar günde iki saatten fazla ekran kullanımının çocuklarda obezite riskini artırdığını gösteriyor” dedi.

‘SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI EN ÖNEMLİ ADIM’

Çocukluk döneminde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasının obezite ile mücadelede en önemli adım olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çağ, “İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmek, sonrasında ek gıdaya geçmek, mümkünse 2 yaşına kadar emzirmeye devam ettirmek ve yeterli ve dengeli beslemek çocuğun ileriki yaşamında sağlığını korumasına büyük katkı sağlar” ifadelerini kullandı. Beslenmenin yanı sıra hareketli yaşamın önemine de değinen Doç. Dr. Çağ, “Çocukların günlük en az yarım saat, tercihen bir saat açık havada hareket etmeleri gerekir. Oyun çağındaki çocuklar için bu süre oyunla sağlanmalı, büyük çocuklar ve ergenler için ise voleybol, basketbol, yüzme veya koşu gibi spor aktiviteleri tercih edilmelidir” diye konuştu.

‘FARKINDALIK OLUŞTURMAK ÖNEMLİ’

Ailelere önemli uyarılarda bulunan Doç. Dr. Çağ, “Beslenme alışkanlıkları evde başlar. Öğünlerin düzenli olması, sofrada birlikte yemek yeme alışkanlığı, abur cubur ve fast food yeme alışkanlığından ve yüksek kalorili içecek ve yiyeceklerden uzak durmak, sebze ve meyve tüketimini ihmal etmemek, sağlıklı ve doğal beslenmek çok önemli. Yeterli ve kaliteli uyku ile ekran maruziyetinin disiplinize edilmesi de obeziteyi önlemede kritik rol oynar. Çocukların sağlıklı büyüyebilmesi için ailelerin bu sürece aktif katılımı şarttır” dedi.