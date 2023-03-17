Uzmanı uyardı: 'Genç yaşlardan itibaren tedbir alınmalı'

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:00

Türkiye’de en büyük sağlık sorunlarından biri olan aşırı kilonun, yaşam kalitesini olumsuz etkilediği gibi eklem hastalıklarına da neden olduğu belirtildi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, biyomekanik olarak insan vücudunda meydana gelen 1 kilogramlık artışın, dizlere 5 kilogramlık yük artışı olarak yansıdığını belirterek, bu nedenle kilo ile eklem hastalıkları arasında güçlü bir bağlantı bulunduğunu söyledi.

Tıp dilinde 'Artroz' adı verilen ve halk arasında kireçlenme veya eklem aşınması olarak bilinen hastalığın da kilo ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyen Op. Dr. Mutlu Güngör, “İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artan bu hastalık kadınları erkeklerden daha çok etkiler. Kilonun eklemler üzerindeki olumsuz etkisi ise en çok diz eklemlerinde kendini hissettirir. Aşırı yük önce eklem kıkırdaklarını harap eder. Kıkırdakların tahrip olmasıyla eklemi oluşturan kemikler de olumsuz etkilenir ve ağrılı deformasyonlar ortaya çıkar. Bu durum insanın yaşam kalitesini ciddi derecede olumsuz etkiler. Bu nedenle aşırı kiloya karşı genç yaşlardan itibaren tedbir alınmalıdır” dedi.

'HAYAT TARZI DEĞİŞTİRİLMELİ'

Artroz tedavisinde var olan kıkırdak hasarını onaracak herhangi bir ilacın olmadığını ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, “Maalesef doğal yaşamdan uzak bir hayat tarzı ile bu tür rahatsızlıklar artmaya başladı. Beslenmede aşırıya kaçma ve hareketsizlik pek çok hastalığı da beraberinde getirdi. Bu nedenle kireçlenme şikayeti olan vatandaşlarımız öncelikle hayat tarzını değiştirmeli, obez hastalar da diyete girerek mutlaka kilosunu azaltmalıdır” diye konuştu.