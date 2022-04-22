Uzmanı uyardı: İdrarda kanama ciddi hastalıkların habercisi olabilir
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Can Şener, idrardan kan gelmesinin kanserden böbrek taşına kadar pek çok ciddi hastalığa işaret edebildiğini söyledi. Şener, "İdrarda kan görülmesi nadiren olduğundan genellikle idrar yolu enfeksiyonlarından kaynaklandığı düşünülerek önemsenmiyor" dedi.
Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Nevzat Can Şener, idrardan kan gelmesinin yanma ile veya ağrısız gerçekleşebilirken pek sık görülmese de oldukça önemli bir belirti olduğunu ifade ederek, "Burada önemli olan hastada ne olduğunu görebilmek, daha da önemlisi ne olmadığına karar verebilmektir. Belki böbrekteki küçük bir taş veya prostat hastalığı başlangıcı tedavi gerektirmeyebilir. Ancak böbrekte küçük bir taş olması, mesane veya böbrekte kanamaya sebep olan bir tümör olmadığı anlamına gelmez” dedi.
Doç. Dr. Nevzat Can Şener, idrardan kan gelmesinin başlıca sebeplerini şöyle sıraladı:
MESANE KANSERİ
Özellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde görülen idrarda kanamanın en sık sebebi mesane kanseridir. Mesane kanseri çoğunlukla sigara içimine bağlansa da genel olarak tütün kullanımı ile yakın ilişkilidir. Sigara, puro veya son zamanlarda özellikle gençlerin yaygın olarak kullandığı nargile de mesane tümörüne neden olabilir. Gerekli kontrollerin ardından hastalığın tanısı konularak kapalı ameliyat ve birtakım ilaçların yardımıyla tedavisi gerçekleştirilir.
TAŞ SORUNLARI
İdrarda sık görülen kanama sebeplerinden biri de böbrek, idrar yolu ve mesane taşlarıdır. Taş hastalığı genellikle ağrılı olarak bilinse de hiç ağrı yapmadan sadece kanama ile de kendini gösterebilir. Yapılacak tetkikler sonrasında taşa rastlanması halinde zaman kaybetmeden gerekli tedavi yapılarak, böbrek kaybına bile sebep olabilecek muhtemel zararların önüne geçilmelidir.
BÖBREKLE İLGİLİ SORUNLAR
Böbrekle ilgili kum, taş gibi hastalıklar kanamaya yol açabilir. Bunlar görece olarak kolay tedavi edilebilecek sorunlarken, bazen kanamanın nedeni böbrek kanseri veya sonu böbrek yetmezliğine varabilen ender sebepler de olabilir. Kimi zaman da idrarda gözle görülmese bile mikroskopla tespit edilebilecek miktarda kan olabilir. Bu da ancak idrar tahlili ile belirlenebilir. Böyle durumlarda doktor tarafından gerekli tüm tetkik ve tahlillerin yapılarak erken teşhis konması hayati önem taşır.
PROSTAT
Erkeklerde 40’lı yaşlardan itibaren ortaya çıkmaya başlayan prostat hastalığı, sık idrara çıkma, gece tuvalete kalkma, idrar akışında azalma gibi belirtilerle kendisini gösterir. Ancak idrarda kanama da bazen prostat hastalığının bir bulgusu olabilir. Belli ilaçlar kullanıldığında kanama azalsa dahi sorunun ortadan kalkmadığı durumlarda tedavi için ameliyat bir seçenek olarak gündeme gelebilir.
İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI
İdrar yolu enfeksiyonları da idrarda kan görülmesine yol açabilir. Normalde bu gibi durumlarda kanamaya genellikle yanma eşlik eder ancak sadece kanamanın görüldüğü haller de yaşanabilir. Burada yapılacak basit bir antibiyotik tedavisi ile enfeksiyon ilerlemeden önlem alınabilir ve hastalık ilerlemeden hızlıca tedavi edilebilir.
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