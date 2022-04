Uzmanı uyardı: Kanser oranlarında dünya çapında artış var

08 Nisan 2022 Cuma, 12:18

Taramaların ertelenmesinin ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Serap Kaya, erken teşhis ile kanser tedavisinin mümkün olduğunu ve yaşam kalitesinin arttırılabileceğini ve kanser hastalığının oranının dünya çapında her geçen gün artış gösterdiğinin altını çizdi.

Kanserin dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli halk sağlığı problemi olduğunu söyleyen Onkoloji uzmanı Doç. Dr. Serap Kaya, “Kanser hastalığı oranı dünya çapında her geçen gün artıyor. Bu bağlamda 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramalarının yapılması çok önemli” dedi.

KANSER NEDENİYLE 10 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR

Onkoloji uzmanı Doç. Dr. Serap Kaya, “Dünya Sağlık Örgütü - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) 2020 dünya kanser istatistiklerine göre dünya çapında tahmini 19,3 milyon yeni kanser vakası (melanom dışı cilt kanseri hariç 18,1 milyon) ve yaklaşık 10,0 milyon kanser ölümü (melanom dışı cilt kanseri hariç 9,9 milyon) meydana geliyor. Kanser hastalığı oranı dünya çapında her geçen gün artış gösteriyor. 2020'de 19,3 milyon yeni vaka ve 10,0 milyon ölüm şeklinde bildirilen oranlar, 2018 yılındaki 18,1 milyon vaka ve 9,6 milyon ölüm oranlarıyla kıyaslanınca dünyadaki kanser yükünün arttığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“2020’DE EN ÇOK KADIN MEME KANSERİ GÖRÜLDÜ”

2020 yılında görülen kanserler arasında istatistiklere göre kadın meme kanserinin en sık teşhis edilen kanser olan akciğer kanserini dahi geride bıraktığını ifade eden Onkoloji uzmanı Doç. Dr. Serap Kaya, “Tahmini görülen 2,3 milyon yeni vaka ile birlikte kanser hastalıklarını (yüzde 11,7), akciğer (yüzde 11,4), kolorektal (yüzde 10,0), prostat (yüzde 7,3) ve mide (yüzde 5,6) kanserleri olarak sıralandırabiliriz. Akciğer kanseri, tahmini 1,8 milyon ölümle (yüzde 18) kanser ölümlerinin önde gelen nedeni olmaya devam ediyor. Akciğer kanserini kolorektal (yüzde 9,4), karaciğer (yüzde 8,3), mide (yüzde 7,7) ve kadın meme (yüzde 6,9) kanserleri izliyor” şeklinde konuştu.

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE KANSERİN ARTMASI BEKLENİYOR”

Yine gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha uzun süre maruz kalınması ile birlikte ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün fazlalaşmasının beklendiğinin altını çizen Kaya açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Dünya genelinde her 5 erkekten birinde ve her 6 kadından birinde hayatları boyunca kanser gelişmesi beklenirken her 8 erkekten birinin, her 11 kadından birinin ise kanser sebebiyle hayatını kaybedeceği öngörülüyor. Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserler, tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesiyle %30-%50 oranında önlenebilir. Yani ortaya çıkış önlenebilir, taramalarla kanserden ölüm engellenebilir ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katılabilir.”

TARAMALARI ERTELEMEYİN!

Doç.Dr. Serap Kaya, “Yapılan çalışmalar yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda kanserojen maddelerin tespiti, risk faktörlerinden kaçınma, erken teşhis ve taramanın en önemli önleme stratejileri arasında yer alıyor. Taramaların ertelenmesi, ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabilir. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması kanserden korunmada önemli bir etkendir. 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması,30-65 yaş arası kadınlara 5 yıl da bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramalarının yapılması çok önemli” dedi.