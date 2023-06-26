Uzmanı uyardı: Prostat hastalığıyla karıştırmayın!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 07:00

Yaşlı erkeklerde özellikle prostat veya böbrek taşı ameliyatlarından sonra, gençlerde ise kaza gibi sebeplerde idrar kanalında darlık oluşabiliyor. Uzmanlar ani idrara sıkışma, idrarı tutamama, idrar yapma sırasında ağrı veya yanma hissi oluşması gibi görülen üretra darlığı belirtilerinin, genellikle prostat hastalığı ile karıştırıldığını, yanlış ve geç tanı yüzünden birçok hastanın ağrılı bir süreçle baş başa bırakıldığını ifade ediyor.

"ÜRETRA DARLIĞININ SEBEPLERİ ÇOK FAZLA"

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Özden Cebeci, üretranın, idrarın dışarı çıkmasını sağlayan organ olduğunu ifade etti. Cebeci, "Üretra, kadınlarda 4-5 santim, erkeklerde de 18-20 santim uzunluğundadır. Üretra darlığının sebepleri çok fazladır. Bir kısmını hiç bilemiyoruz ama daha çok yaşlı erkeklerde, özellikle prostat veya böbrek taşı ameliyatlarından sonra idrar kanalının çeşitli sebeplerle travmatize olması sonrası lümenin çapının daralmasıyla oluşur. Normalde üretranın yani idrar kanalının çapı bir santimdir ama bu ameliyatlardan sonra enfeksiyon, kişinin taş düşürmesi gibi sebeplerle idrar kanalı bir santimden zaman zaman bir milimetreye kadar düşüyor ve hasta rahatlıkla idrarını yapamaz hale geliyor. Üretra darlığının sebebi cerrahi işlem geçirme, taş düşürme ve enfeksiyon gibi sebeplerle olabilir" dedi.

"ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR"

Cebeci, üretra darlığının sıklıkla yaşlı erkeklerde görüldüğünü belirterek, "Kadınlarda da bu hastalık görülüyor. Kadınlarda üretra darlığı akla gelmediği için çoğu zaman tanısı ve tedavisi uzayabiliyor ama erkeklerde daha sık görülüyor. Üretra darlığı çok sıklıkla prostat hastalığıyla karıştırılabiliyor, taş düşürmelerle karıştırılabiliyor. Önce tanısını koymamız lazım. Bunun tanısını koymak için çeşitli testler yapıyoruz. Çoğunlukla kapalı ameliyatla başlıyoruz ama bu genelde yüzde 50 başarı şansına sahip. Açık ameliyatta başarı şansı çok daha yüksek" diye konuştu.