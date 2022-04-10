Uzmanından ameliyat öncesinde nefes egzersizi önerisi

10 Nisan 2022 Pazar, 14:33

Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya ameliyat olacak kanser hastalarının, doktor tavsiyeleriyle yaptıkları nefes egzersizleri sayesinde ameliyat sonrası erken iyileşme imkanı bulduklarını aktardı.

Dr. Sakarya, kanser hastalarının kalp ve akciğer kapasitesini geliştirmek için 5 kat merdiven çıkmanın yanı sıra çeşitli cihazlar yardımıyla da nefes kaslarını güçlendirici egzersizle ameliyata hazırlandıklarını belirtti.

Yaklaşık 5 gün bu şekilde egzersiz yaptıktan sonra ameliyata alınan hastalar, bu sayede erkenden iyileşip taburcu ediliyor.

“AKCİĞER FONKSİYONLARINDAKİ AZALMANIN ÖNÜNE GEÇMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniği Şefi Dr. Sakarya, ameliyat sırasında akciğer bölgesinde de çalıştıkları yemek borusu, mide, kalın bağırsak, karaciğer gibi kanser ameliyatlarının uzun sürdüğünü söyledi.

Uzun süren ameliyatlarda narkoz altındaki hastanın pasif solunuma tabi olduğunu anlatan Sakarya, "Uzun süren ameliyat sonrası akciğer fonksiyonlarında yüzde 50'ye varan azalmayla karşılaşıyoruz. Bu azalma ameliyat sonrası iyileşme sürecini uzatıyor. Akciğer fonksiyonlarındaki azalmanın önüne geçmek, beslenme durumunu düzeltme ve akciğer kapasitesini artırma açısından ameliyat öncesi bazı tedaviler uyguluyoruz" dedi.

Dr. Sakarya, bu tedavilerden bir kısmının balgam sökücü ve akciğer odacıklarını genişletici ilaç tedavileri olduğunu belirterek, bazı egzersizlerle hastaların nefes kaslarını güçlendirdiklerini dile getirdi.

Aynı zamanda hastalara aralıklı zamanlarda 5 kat kalp ve akciğer kapasitesini geliştirici merdiven inip çıkma egzersizi yaptırdıklarını aktaran Sakarya, "Eğer hastanın eklem rahatsızlığı ya da kalp gibi sıkıntıları varsa egzersizi hafifletiyoruz. Hastalar, ciddi kanser ameliyatı olmasına rağmen basit ameliyat olmuş gibi çok kısa sürede toparlanıyor, ameliyattan bir gün sonra ayağı kalkıp yürümeye başlıyor. Bağırsak sistemi çok daha erken çalışıyor. İlaçlara bağımlılık azalıyor ve kısa sürede evine gidiyor" ifadelerini kullandı.