CHP'li Girgin: 'İktidar, kanser hastalarımızın sesini niye duymuyor?'

25 Şubat 2022 Cuma, 17:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kanser hastalarının genel şikayet ve taleplerini Meclis gündemine taşıdı.

Girgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Tarama (Pet-CT Nükleer Tıp) ve Kanser Tedavi Ünitesi (Radyasyon Onkolojisi MR-Linac) ne zaman tam kapasiteyle hizmete girecektir?” diye sordu.

"KANSER TARAMA VE TEDAVİ ÜNİTESİ NE OLDU?"

Girgin açıklamasında şunları söyledi:



“Dilara Bakan isimli kanser hastası bir youtube yayıncısının Sağlık Bakanı’na seslendiği ve Muğla’daki kanser hastalarının yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği video ile Muğla’nın sağlık alanındaki en büyük sorunu olan ve Kanser Tarama ve Tedavi Ünitesi sorunu tekrar gündeme gelmiştir.

Bu konunun ne yazık ki, Sağlık Bakanlığı gündemine alınmadığını üzülerek takip etmekteyiz. Ayrıca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin personel, hemşire ve doktor eksiğinin giderilmesi ve yatak kapasitesinin artırılması için verdiğimiz soru önergesi de (21.09.2021) ne yazık ki hala daha yanıtlanmamıştır. Soru önergesine ek olarak, 25 Kasım 2021’de Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakan Koca’ya 'Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine tahsis edildiği söylenen fakat şimdiye kadar kurulumu yapılmamış ve hizmet vermeye başlamamış kanser tarama cihazımız nerededir? Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dört yıldır sonuçlandırılamayan radyoterapi merkezinin yapımı ve sintigrafi cihazlarının tam olarak temini konusunda neden adım atılmamaktadır?' diye sormuştuk. Buna da maalesef bir cevap verilmedi."

'OKLUK KOYU’NA 37 MİLYON LİRA AYIRANLAR, KANSER HASTALARINA 10 MİLYON LİRA AYIRMADI'

“Yerel kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulması gereken üniteler için araştırmalarım sonucunda 10-15 milyon TL tutarında bir ödenek tahsis edilerek sorunun çözüleceği söylenmektedir" diyen Girgin, "Okluk Koyu’nda bulunan yazlık saray için 37 milyon TL ödenek ayrılırken yaz dönemi nüfusu 5 milyona dayanan Muğlalı vatandaşlarımız için bu ödeneğin neden hala tahsis edilmediği merak konusudur. Basına yansıyan haberlere göre, 2019 yılında Bakanlık tarafından onayı verilen Pet CT cihazı için TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) standartlarının bahane edilerek, 'Bakanlıkta para yok gibi' açıklamalar yapılmasını üzüntü ve hayretle izledik" ifadelerini kullandı.

'KANSER TEDAVİ EK BİNASININ YAPILMAMASININ GEREKÇESİ NEDİR?'

Girgin, "Bunlara ek olarak, Kanser Tedavi Merkezi için herhangi bir bürokratik engel olmamasına rağmen kurulması planlanan Kanser Tedavi Ek Binasının 2016 yılından beri yapılmamasının gerekçesinin Sağlık Bakanlığınca tarafımıza açıklanmasını da istiyoruz" dedi.

BAKAN KOCA'YA 5 SORU

CHP'li Girgin'in, Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde:

1) Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Tarama (Pet-CT Nükleer Tıp) ve Kanser Tedavi Ünitesi (Radyasyon Onkolojisi MR-Linac) ne zaman tam kapasiteyle hizmete girecektir?

2) Pet-CT ihalesini 2019 yılında niye iptal ettiniz? 3 yıldır niye gecikmeler yaşanıyor? Muğla İl Sağlık Müdürlüğü böyle bir mağduriyete nasıl izin veriyor?

3) Bu eksikliğin giderilmesi için gereken ödenek ne kadardır? Tahmini tutar olan, 10-15 milyon TL ödeneğin yeteceği doğru mudur? Doğru ise, Okluk Koyu’nda bulunan yazlık saray için 37 milyon TL ödenek ayrılırken, hastalarımız için bu ödeneğin hala ayrılmamasını nasıl açıklıyorsunuz?

4) Kanser Tedavi Ek Binasının 2016 yılından beri yapılmamasının gerekçesi nedir?

5) İhalesi ve yapım aşaması, Pet-Ct ve Nükleer Tıp Merkezi’den bağımsız olan Radyoterapi Merkezi neden hala kurulmuyor? Kamudan önce özel sektöre ruhsat verilmesi mi planlanıyor? Bu, kanser hastalarını, maliyeti çok yüksek olan bir tedavide özel hastanelere mahkum etmek değil midir?