Uzmanından 'Beta enfeksiyonu' uyarısı

29 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

Beta enfeksiyonu ile ilgili uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Hidayet Katipoğlu, söz konusu hastalığın 'A Grubu Beta Hemolitik Streptokok' denilen bakterilerin yol açtığı bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirtti.

"HİJYENİK OLMAYAN SOĞUK İÇECEKLER ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR"

Katipoğlu, şöyle konuştu:

"Beta mikrobu özellikle kış aylarında, kapalı alanlarda bir arada bulunan kişilerde, 5-15 yaş arası öğrencilerde bademcik iltihaplanmalarına sebep olur. Hijyenik olarak hazırlanmamış dondurma gibi soğuk süt ürünleri ve diğer hijyenik olmayan soğuk içecekler enfeksiyon kaynağı olabilir. Boğaz iltihabı durumlarının yaklaşık yüzde 10'u Beta mikrobu ile gerçekleşir. Beta mikrobu boğaz enfeksiyonundan bağımsız olarak sinüzit, orta kulak iltihabı, deri yumuşak doku iltihabı, kemik iltihabı (osteomiyelit), menenjit, rahim iltihabı (endometrit) ve zatürreye de sebep olabilir."

HAVADA ASILI KALABİLEN DAMLACIKLARLA BULAŞABİLİR

Beta enfeksiyonunda etken olan mikropların insandan insana öksürük, aksırık ve benzeri solunum yolu salgılarının havada asılı kalabilen damlacıkları ile bulaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Katipoğlu, "Okul çağı çocuklarının yaklaşık yüzde 10'unda hastalık belirtileri ortaya çıkmadan taşıyıcılık durumu söz konusudur. Taşıyıcılar kendileri boğaz iltihabı yaşamasa bile bulaştırıcı olabilirler" diye konuştu.

BETA ENFEKSİYONUNUN SEMPTOMLARI

Uzm. Dr. Katipoğlu, hastalığın belirtileri ve tedavisine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Hastalık boğaz ağrısı ve ateş ile başlar. 1-2 gün içerisinde yutkunma güçlüğü ve beslenme bozukluğu gelişir. Ateş genelde ilk gün başlar ve 38 derecenin üzerindedir. Hastada boğaz ağrısı ile birlikte özellikle çocuk hastalarda karın ağrısı, bulantı ve kusma gözlenebilir. Ağız içine bakılınca bademcik ve boğaz üzerinde beyaz lekelenmeler, şişlik ve kızarıklık görülebilir. Bununla birlikte hastanın boynunda ve çene altında ele gelen büyümüş lenf bezeleri hissedilebilir. Hastalığın tanısı muayene bulguları, kan testleri ve boğaz kültürü ile konulur. Boğaz kültürü özellikle taşıyıcılığın araştırılmasında önemlidir.

Boğaz kültürü, uygulanabilen merkezlerde yeni gelişen enfeksiyonun türünün belirlenmesinde etkin bir yöntemdir. Boğaz kültürü yapılmasa bile klinik muayene ve vücuttaki iltihabın bakteriyel (antibiyotiklere yanıt veren) olup olmadığı hakkında fikir veren kan testleri ile tanı konularak antibiyotik tedavisi başlanabilir. Mikrobun kesin tanısı için boğaz kültürü altın standart olsa da, kültür testi yapılamayan yerlerde tedaviye başlayabilmek için mutlak gereklilik değildir. Tedavide destek tedavisi olarak odanın nemlendirilmesi, bol sıvı tüketilmesi, sulu yumuşak gıda tüketilmesi ve istirahat önerilmektedir.

Tanısı konulmuş hastalara ağızdan veya enjeksiyon şeklinde antibiyotik tedavisi ve ağrı kesici ateş düşürücü ilaçlar başlanacaktır. Antibiyotik mutlaka 7-10 güne tamamlanmalıdır. Bademcik veya boğaz bölgesinde apse gelişmesi durumunda apsenin boşaltılması da gerekebilir. Enfeksiyonun önlenmesinde kesinleşmiş bir yöntem olmamakla birlikte boğaz enfeksiyonu olan bireylerden uzak durarak mikrop içeren damlacıklara maruziyet azaltılabilir. Hijyenik koşullarda hazırlanmış dondurma benzeri ürünlerin boğaz enfeksiyonu riskini artırmadığını gösteren çalışmalar mevcuttur."

ZATÜRREYE SEBEP OLABİLİR

Boğaz hastalığının günler içerisinde sinüzit, orta kulak iltihabı, zatürre hastalıklarına sebep olabileceğini dile getiren Uzm. Dr. Katipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: