Uzmanından çocuklarda görülen 'skolyoz' riskine karşı uyarı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 07:00

Ortopedi ve Tramvatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bekir Yavuz Uçar, skolyoz rahatsızlığının 3 boyutlu bir omurga deformitesi olduğunu aktardı.

Uçar, "Omurgaya önden baktığınızda sağa veya sola eğriliği, yandan baktığınızda öne veya arkaya eğriliği ve yukarıdan baktığınızda ise kendi ekseni etrafında dönmüş olduğunu görürsünüz. Omurganın üç plandaki eğriliğidir" diye konuştu.

"YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ"

Skolyozda eğriliğin açısından daha çok kişinin yaşının önemli olduğunu vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Küçük yaşta düşük derece eğriliğin takip edilmesi gerekirken yetişkinlerde düşük derece eğrilikler problem teşkil etmez. Kemik yaşı tamamlanmamış çocuklarda skolyoz ilerleyici karakterde. Bu nedenle sıkı takip etmeliyiz. 6 aylık sürelerle röntgen çektirerek açının ilerlemesi yakından takip edilmeli. Üç ana vazifesini yerine getiremeyen hastalarda cerrahi tedavide geç kalınmamalı. Tam tersi düşük derece açılı ve kemik yaşı kapanmış hastalarda skolyoz sağlık problemi yaratmaz.

İskelet sistemi önden ve yandan duruş anında denge kaybı yaşamayan, omuzlarında ve leğen kemiğinde dengesizlik olmayan, iç organlarında (akciğer, kalp) problem yaşamayan ve nefes darlığı oluşturmayan skolyozlarda hastalar doğru bilinçlendirilerek, korkudan uzaklaştırılmalıdır.

"SPOR YAPMAYA ENGEL DEĞİL"

Kız çocuklarında daha fazla skolyoz saptanıyor. Skolyoz spor yapmaya engel değil. Spordan mahrum bir vücutta kemik kalitesi daha düşer ve patoloji daha hızlı ilerler. Skolyoz hastalıkları bulunan çocukların spora daha çok ihtiyacı var. Omurga etrafındaki kaslar ve diskler sportif aktivitelerle beslenmeli ve güçlendirilmeli. Omurga sağlığı için en iyi egzersiz ise zıplamaktır."