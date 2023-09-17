Uzmanından hijyen uyarısı: Tuvalete telefonla girmeyin!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 17:44

Güncelleme: 17.09.2023 - 17:45

Prof. Dr. Vefik Arıca, tuvalete telefonla girme alışkanlığının sağlık açısından bazı riskler taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Arıca tuvalete telefonla girmenin klozet kapağına dokunmak kadar sağlıksız olabileceğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle gençlerde tuvalete telefonla girerek uzun süreli onunla vakit geçiriyorlar. Aslında tuvalete telefonla girmek, klozet kapağına çıplak elle dokunmak kadar zararlı olabilir. Aynı miktarda bakteri ve parazit elimize bulaşır."

Bu bakteri ve parazitlerin sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Arıca, şunları ekledi:

"Bakteri ve parazitler bulaştıktan sonra elimizi sabunlu suyla yıkasak dahi o parazit ve bakteri geçmez ve onunla birlikte yemek masasına veya farklı bölgelere taşıyabiliriz. Özellikle evde küçük çocuklar varsa, bu alışkanlık aile içinde sık hastalanmalara neden olabilir."

'TELEFONLAR KİŞİSEL HİJYEN AÇISINDAN TEMİZ OLMALI'

Prof. Dr. Vefik Arıca, cep telefonlarının kişisel hijyen açısından temiz tutulması gerektiğini ve tuvalet gibi mikrop yuvası yerlere götürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, insanların sağlık ve hijyen konularında daha bilinçli olmaları gerektiğini belirtti.

Bu nedenle, cep telefonlarının tuvalet veya özel bölgelere götürülmemesi ve düzenli olarak temizlenmesi, kişisel hijyenin korunması açısından önemlidir. Bu bilgilendirmenin sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olması amaçlanmaktadır.