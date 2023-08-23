Uzmanından iyi ve sağlıklı bir yaşam için 10 ipucu

Yayınlanma: 23.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 23.08.2023 - 07:00

Beslenme, sağlığın en önemli unsurlarından biri. Çünkü yediğimiz tüm yiyecekler hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımızı etkiliyor. Peki bizim için en doğru ve sürdürülebilir beslenme şekli nedir? Beslenme uzmanı ve sürdürülebilir yaşam aktivisti Mary L Bean'in iyi ve sağlıklı bir yaşam için 10 önerisi var.

1- Yeşil Akdeniz diyetini uygulayın. Bu diyet, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinin diyetinizden çıkarılmasını ve bunların yerine bitkisel proteinlerin kullanılmasını öneren bir diyettir. Yemeklerinizde zeytinyağı kullanın.

2- Mevsimsel, yerel ve coğrafi işaretli ürünleri tercih edin. Sağlık faydaları ile ön plana çıkmaya başlayan ürünleri tüketin. 3- Balık seçimlerinizde doğru boy kriterleri ile yakalanmış, sürdürülebilir, mevsim balıklarını tüketin.

4- Organik ürünleri tercih edin ancak gıda okuryazarlığı ile tükettiklerinize dikkat edin. Ürünlerin tabağa gelene kadarki yolculuğuna dikkat edin.

5- Mokteyl yani alkolsüz kokteyl ve içecekler tüketin. Çay ve smoothie'ler de iyi bir seçimdir.

6- Öğünlerinizde filizlenmiş mercimek, nohut ve maş fasulyesi gibi baklagillere yer verin.

7- Bakliyatlı makarnanın undan yapılan makarnaya göre daha sağlıklı olduğunu unutmayın.

8- Rafine şeker yerine palmiye püresi kullanın.

9- Bitki bazlı beslenmeyi tercih ediyorsanız, yeterli besin içeriğini alabilmek için vitamin oranı yüksek vegan ürünleri tercih edin.

10- Hayvansal süt yerine bitkisel süt kullanın.