Uzmanından kritik uyarı: Boynunuzu kıtlatmak ölümünüze neden olabilir!

Çoğumuzun gerilimi hafifletmek için boynumuzu çıtlatmak bir alışkanlık haline gelmiştir. Ancak, boynu çıtlatmak aslında hayati tehlikeler taşıyor olabilir. Uzmanlar, bu basit hareketin kan damarlarını yırtarak kan pıhtısı oluşumuna ve sonrasında felce yol açabileceğini belirtiyor.

BOYUN KITLATMANIN TEHLİKELERİ: KAN DAMARLARINI YIRTMAK VE FELÇ RİSKİ

Birçok insanın stresten arınmak veya vücutlarını germek amacıyla yaptığı boyun kıtlatma hareketinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı. Dr. Michael Gartner, boynu kıtlatmanın kan damarını yırtabileceğini ve bunun sonucunda kan pıhtısı oluşabileceğini söyledi. Peki, boynunuzu kıtlattığınızda neler olabilir?

KAN PIHTISININ TEHLİKESİ

Boynunuzu kıtlarken bir kan damarı yırtılabilir ve bu da bir kan pıhtısının oluşmasına neden olabilir. Kan pıhtıları, vücutta ciddi tehlikeler oluşturabilir. Pıhtı bir arterin daha küçük bir damarına giderse, bu damar tıkanabilir. Eğer bu tıkanıklık hayati organlardan birine, örneğin beyine veya akciğerlere giderse, bu durum yaşamı tehdit edebilir.

FELÇ RİSKİ VAR

Dr. Gartner, kan pıhtısının büyük bir damar yerine beyne giden küçük damarları tıkaması durumunda felç riski oluşabileceğini açıkladı. Felç, kan pıhtısının beyne gitmesi ve beyindeki bir bölgenin oksijensiz kalması sonucu oluşur. Beynin bir kısmı oksijen alamazsa, bu bölge zarar görür ve uzun süreli beyin hasarına yol açabilir.

FELÇ VE UZUN SÜRELİ ZARARLAR

Beyin hasarı, hareket kabiliyetini, konuşmayı ve hatta hafıza kaybını etkileyebilir. Büyük bir felç ise, ne yazık ki ölümcül olabilir. Felç, ciddi ve kalıcı bir hastalıktır; bazı durumlarda, felç geçiren kişi hayatını kaybedebilir.

Boyun kıtlatmanın felce neden olduğu gerçek vakalar da bulunmaktadır. 2023 yılında, Ohio’dan 44 yaşındaki öğretmen Ryan MacCredie, boynunu kırarak felç geçirdi. Hastaneye 5 gün sonra uyandığında artık yürüyemiyor ve konuşamıyordu, ancak yavaşça iyileşti.