Uzmanından 'merdiven altı' uygulamalara karşı uyarı!
Merdiven altı olarak tabir edilen denetimsiz uygulamalar nedeniyle, son zamanlarda ciddi kişisel mağduriyetler yaşandığını söyleyen Dermatolog Doç. Dr. A. Nilhan Atsü, “Bunların önüne geçilmesinin en önemli yolu, toplumu bu konuda bilinçlendirmektir" dedi.
Dermatolog Doç. Dr. A. Nilhan Atsü, 'merdiven altı' olarak tabir edilen denetimsiz uygulamaların önüne geçmek için toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
"EN ÖNEMLİ YOLU TOPLUMU BİLİNÇLENDİRMEKTİR"
Atsü, “Hepimizin bildiği gibi, ‘Merdiven Altı’ olarak tabir edilen, denetimsiz uygulamalar nedeniyle, son zamanlarda günbegün artan, ciddi kişisel mağduriyetler yaşanmaktadır. Bunların önüne geçilmesinin en önemli yolu, toplumu bu konuda bilinçlendirmektir. Bu misyon da elbette üniversitelere ve biz Dermatoloji hekimlerine düşmektedir. Hiç şüphesizdir ki; böylesi rağbet gören bu çok geniş alanda, farklı meslek grupları, bir arada çalıştığı takdirde, en güvenli ve tatminkar sonuçlar alınacaktır. Bu nedenle bölüm olarak öncelikli hedefimiz; sorumluluklarını, kendi hizmet alanlarını ve sınırlarını bilen, tıbben uygun ve güvenli koşullarda, uygulama yetkisi , yasal olarak sadece hekimlere ait olan girişimlerin farkında olan, farklı meslek gruplarıyla birlikte çalışabilecek kalitede, etik, duyarlı, kendi meslek alanlarında başarılı güzellik neferleri yetiştirmektir” dedi.
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