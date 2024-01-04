Uzmanından mutlu evlilik için tüyolar: "Empati ve saygı"

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:47

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:47

Klinik Psikolog Buse Gökçe, sağlıklı bir evlilik için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Evliliklerde etkili iletişim becerilerinin son derece önemli olduğunu söyleyen Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Dürüst, açık ve anlayışlı iletişim kurmak evlilikler için oldukça önemlidir. Partnerler düzenli olarak birbirlerine zaman ayırarak duygularını ve düşüncelerini paylaşmalıdırlar. İletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli yöntemler denenmelidir. Birbirini dinlemeyi öğrenme, empati kurma ve anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde çözme gibi beceriler önemlidir” diye konuştu.

“EVLİLİĞİN TEMELİ EMPATİ VE SAYGIDIR”

Empati ve saygının sağlıklı bir evliliğin temeli olduğunu vurgulayan Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, “Eşler birbirlerinin duygularını anlamaya çalışmalı ve karşılıklı saygı göstermelidirler. Kararları birlikte almak ve ortak sorumlulukları paylaşmak göz ardı edilmemelidir. İletişim sırasında karşınızdakinin sözünü kesmemeye özen göstererek onu dinlemeniz faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

“ORTAK SORUMLULUKLARDA BİRLİK OLUNMALI”

Ev işlerini, aile bütçesini ve diğer sorumlulukları paylaşmanın önemine dikkat çeken Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, partnerlere moral ve duygusal destek sağlamanın da evliliklerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için önemli olduğunu söyledi. Eşlerin birbirlerini motive ederek başarıya giden yolda destekleyici bir ortam oluşturmasının evliliklerinin güçlenmesini sağlayacağını ifade eden Uzm. Klnk. Psk. Gökçe, ortak sorumlulukların üstesinden birlikte gelmenin önemini vurguladı.

“ORTAK ÇÖZÜMLER BULMAK HEDEFLENMELİ”

Evlilikte tartışmaların kaçınılmaz olduğunu ancak bunları yapıcı bir şekilde çözebilmenin önemine değinen Uzm. Psk. Gökçe, “Sorunların birlikte çözümü aranmalıdır. Tartışmaların yapıcı bir şekilde yönetilmesine ve karşı tarafın bakış açısı anlamaya çalışılmalıdır. Ortak çözümler bulmayı hedeflemek ve ilişkiyi olumsuz etkileyen sorunları çözmeye çalışmak önemlidir” açıklamasında bulundu.