Uzmanından sınav kaygısını önlemek için öneriler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Muhammed Albayati, öğrencilere sınav kaygısını azaltmaya yönelik tavsiyelerde bulunarak "Kaygıyı bastırmak yerine onu kabul etmeye ve tanımaya çalışmak, dikkatimizi başka noktalara odaklamak bu süreçte faydalı olabilir" dedi.
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Muhammed Albayati, sınav kaygısı hakkında öğrenci ve ailelere önerilerde bulundu.
Albayati, kaygının günümüzde en yaygın kullanılan psikoloji terimlerinden biri olduğunu anlatarak kaygıların belirgin ve geçici bir duygusal durumu meydana getiren vücudu tehlikelere karşı korumak için ortaya çıkan doğal bir tepki olduğunu bildirdi.
"ÇALIŞMAYA İSTEKSİZLİK DE GÖRÜLEBİLİR"
Albayati, "Bu durumdaki öğrencilerde vücut fiziksel olarak mide bulantısı, taşikardi, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluklar, karın ağrıları gibi tepkiler verebilir. Ayrıca çocukta huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik de görülebilir. Bu kaygıların meydana gelmesinin nedeni mükemmeliyetçi, rekabetçi kişilik yapıları, sosyal çevrenin beklentileri, başarısız olma ve değerlendirilme korkusu, zamanı etkin kullanamama, yanlış ders çalışma alışkanlıklarıdır." değerlendirmesini yaptı.
"ÖĞRENCİLER ZAMANI İYİ KULLANMALI"
Albayati, öğrencilerin sınav öncesinde çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumlarını gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Öğrenciler zamanı iyi kullanmalı, beslenme ve uykusuna dikkat etmeli. Gerçekçi olmayan ve kaygıya yol açan düşünme alışkanlıklarını farklı bir gözle yeniden değerlendirmekte fayda var. Ayrıca sınava yönelik çalışmaları son güne bırakmamak çok önemli. Sınav sırasında kontrolün kendimizde olduğunu hatırlamak, yanıtlayabileceğimiz sorulardan başlamak, olumsuz otomatik düşüncelere karşı alternatif açıklamalar getirmek bizi rahatlatır" ifadelerini kullandı.
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