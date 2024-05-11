Uzmanından 'toksik ilişki' uyarısı: Sağlıklı bir ilişkiye kıyasla, toksik bir ilişkide yaşam enerjimiz azalır

Yayınlanma: 11.05.2024 - 12:16

Güncelleme: 11.05.2024 - 12:16

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, toksik ilişkilerde yalnızlık ve terk edilme korkusunun yaygın olduğunu bildirdi.

NPİSTANBUL Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, başlangıçta zararsız gibi görünen ilişkilerin zamanla insanın ruhunu ve bedenini zehirlemeye başlayabileceğini dile getiren uzmanlar, sağlıklı bir ilişkiye kıyasla, toksik bir ilişkide yaşam enerjisinin azaldığını vurguluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, kişinin, zaman zaman sevildiğini hissetse de bazen sevilmediğini düşünebildiğini ifade ederek, "Bu duygusal dalgalanmalar, kişinin genel olarak duygusal çöküş yaşamasına neden olabilir. Sonunda, kişi kendini başkalarına karşı kapatabilir ve ait olmadığı bir yerde hissedebilir." ifadelerini kullandı.

İlişkilerin, hayatımızın önemli bir parçası olduğunu, ancak bazen, başlangıçta zararsız gibi görünen ilişkilerin zamanla ruhumuzu ve bedenimizi zehirlemeye başlayabileceğini belirten Aydın, "Sağlıklı bir ilişkiye kıyasla, toksik bir ilişkide yaşam enerjimiz azalır, tepkilerimiz değişir ve ruhsal olarak huzursuzluk hissederiz." açıklamasında bulundu.

Aydın, bu tip ilişkilerin zamanla insanı zehirlediğini ve bu zehirleme süreci fiziksel sağlığı da etkileyebileceğini kaydetti.

İLİŞKİDE MANİPÜLASYON

Toksik ilişkilerin genellikle tekrar eden döngülere girme eğiliminde olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İnsanlar, ilişkinin düzelebileceğini ya da sorunun kendi hatalarında olduğunu düşünmeye başlarlar. Bu düşünce tarzı, manipülasyonun bir parçası olabilir. Manipülatif davranışlar, kişinin karar mekanizmasını ele geçirir ve bu da diğer tarafı manipülasyona açık hale getirir. Ayrıca, kişinin kendi yetmezlik duyguları varsa, ilişkide bu duygulardan daha fazla etkilenebilirler.

Aile de bu duruma katkıda bulunabilir; örneğin, bir baba kendi yetmezlik hissini çocuğuna yansıtabilir. Toksik ilişkilerde, yalnızlık ve terk edilme korkusu yaygındır. Kişi, zaman zaman sevildiğini hissetse de bazen sevilmediğini düşünebilir. Bu duygusal dalgalanmalar, kişinin genel olarak duygusal çöküş yaşamasına neden olabilir. Sonunda, kişi kendini başkalarına karşı kapatabilir ve ait olmadığı bir yerde hissedebilir."

"KİŞİNİN KENDİ SINIRLARINI BELİRLEMESİ ÖNEMLİ''

Toksik insanlara sınırlar koymadan önce, kişinin kendi sınırlarını belirlemesinin önemli olduğunu aktaran Aydın, "Sınırlar koymak, dışarıdan gelebilecek problemlere karşı kendimizi korumanın bir yolu olarak hizmet eder." ifadelerini kullandı.

Aydın, eğer bir durum rahatsızlık veriyorsa kişinin duygularını ve düşüncelerini ifade etmesinin önemli olduğunu ancak her zaman doğrunun söylenmesi uygun olmayabileceğinden iletişimde dengenin bulunması gerektiğinİ kaydetti.



