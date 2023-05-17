Uzmanından uyarı: Çocuklukta fark edilmeyen ağız ve diş yaralanmaları ileriyi etkileyebilir

Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:04

Güncelleme: 17.05.2023 - 12:06

Ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekilirken uzmanlar, sabah ve akşam diş fırçalamada sürekliliğin sağlanması gerektiğini belirtiyor.

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde Başhekimliği görevini sürdüren Diş Hekimi Zeynep Bulut, vatandaşlara yönelik uyarılarda bulundu. Bulut, küçük yaşlarda yaşanan ve önemsenmeyen kazaların ilerisi için ciddi sorunlar oluşturabileceğini vurguladı.

"CİDDİ SORUNLARLA KARŞILAŞABİLİYORUZ"

Ağız ve diş temizliğinin sağlanmasının oluşabilecek birçok problemin önüne geçeceğini ifade eden Bulut şu ifadeleri kulladı:

"Çocukların özellikle gelişim, ergenlik çağındaki yaşadıkları travmalar sonucunda ileriye dönük dişlerde fark edilmeyen kist, tümör, kırık, çene kırığı gibi durumlarda biz burada hem restoratif hem çene cerrahisi birimlerinde bunların tedavilerini pedodonti birimimizde gerçekleştiriyoruz. Travma sonucu, mesela fark edilmiyor, oyuncak çarpmış, anne çocukla oynarken kolu çarpmış bu durumlarda dahi bazen fark edilmezse ileriye dönük kronik bir kist oluşumuyla birlikte ciddi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bu vesileyle de söylemiş olalım yaz tatili geliyor, düşme, çarpma, mesela arkadaşının kafası, kolu çarptı. Bunlarda mutlaka ailelere haber versinler.

"ARA ARA KONTROL ETSİNLER"

Ailelerimizde çocukların ağzını, çene bölgesini, ağız bölgesindeki yumuşak dokuyu ara ara lütfen kontrol etsinler. Sadece bakım, temizlik anlamında demiyorum, gerçekten fark edilmeyen bazı problemleri o an tespit edebilirler ve hiç büyümeden sorun burada çözülebilir. Özellikle sabah kalkınca hiçbir şey yemeden diş fırçalamak bir de akşam yatarken fırçalayıp yatmak çok önemli"