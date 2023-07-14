Uzmanından 'Yaz aylarında gözlerinizi klimadan koruyun' uyarısı

Yaz aylarında kullanılan soğutucu klima nedeniyle göz hastalıklarında artış olduğunu vurgulayan Op. Dr. Aylin Akbay, “Olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyenler klimaya karşı oturmamalıdır. Klimanın filtre ve kanalları çok düzgün temizlenmelidir" dedi.

DHA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 07:00
Uzmanından 'Yaz aylarında gözlerinizi klimadan koruyun' uyarısı
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Op. Dr. Aylin Akbay, Afrika sıcaklarının da yaklaşmasıyla evlerde ve işyerlerinde sıklıkla kullanılan klimanın göze etkilerini anlattı.

Akbay, "Klima ortamı soğuturken bir taraftan da ortamdaki nemi alır. Göz de bu durumda çok etkilenir. Çünkü klima; gözün yüzeyinde, göz kapağımızla gözümüzün arasındaki sıvının buharlaşmasına sebep olur. Böylece göz kapağıyla gözün sürtünmesini artırır. Ardından hasta, göz kuruluğu hissetmeye başlar. Göz kuruluğu çok sık görülen ve poliklinikte çok karşımıza çıkan bir durumdur. 2 türlü göz kuruluğu vardır. Bunlardan biri gözyaşının eksikliği diğeri ise gözyaşının yüzeyden hızla uzaklaşması, buharlaşmasıdır. En çok gördüğümüz ise gözyaşının hızlı uzaklaşması yani buharlaşmasıdır. Klima da bunu çok arttırıyor" diye konuştu.

"SULANMA ŞİKAYETLERİYLE GELİYOR"

Akbay, "Klima, gözümüzün yüzeyindeki gözyaşını azaltması sebebiyle gözümüze zarar veren bir durum haline geliyor. Göz kuruluğu yapıyor demiştik. Bu dolaylı yönden de göz yüzeyinde enfeksiyonlara yatkınlık yapar. Yani viral ve bakteriyel enfeksiyon sıklığını artırır. Ayrıca gözde allerjik konjonktivit reaksiyon sıklığını da arttırır. Bu nedenle hasta; yanma, batma, kaşınma, sulanma şikâyetleri sıklıkla karşımıza gelir" ifadelerini kullandı.

"KONTAKT LENS KULLANANLAR EKSTRA DİKKATLİ OLMALI"

Klimanın göz yüzeyini kuruttuğundan kontakt lens kullanıcılarının gözünde de problem yaratacağını vurgulayan Akbay, "Eğer düzgün ve rutin düzenli muayeneye gelmiyorlar ise ve kötü bir kullanıcı ise göz yüzeyindeki kuruluk daha fazla görülür. Konjonktivitler daha ağır seyreder. Hatta kornea iltihabı yani keratit dediğimiz bir durumla da karşılaşırız ki bu görme azalmasına sebebiyet verebilen bir durumdur" dedi.


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