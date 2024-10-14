Uzmanlar açıkladı: Bağımlı bir ilişkide olduğunuzu gösteren 5 işaret

Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:56

Güncelleme: 14.10.2024 - 12:56

Sağlıklı bir ilişki, karşılıklı sevgi, saygı ve özgürlük üzerine inşa edilir. Ancak bazen farkında olmadan duygusal bağımlılığa dayalı bir ilişkiye saplanıp kalabiliriz. Bağımlı bir ilişkide olmak, bireyin kişisel sınırlarını ve özgürlüğünü kaybetmesine yol açabilir. İşte uzmanların dikkat çektiği, bağımlı bir ilişkide olduğunuzu gösteren beş işaret....

Partnerinizin Onayı Olmadan Hareket Edememek

Kendi kararlarınızı almakta zorlanıyor ve sürekli partnerinizin onayını bekliyorsanız, bu bağımlı bir ilişki işareti olabilir. Özgüveninizi kaybedebilir ve partnerinizin ihtiyaçlarını kendi önceliklerinizin önüne koyabilirsiniz.

Kendinizi Sürekli Suçlu Hissetmek

Bir bağımlı ilişkide, bireyler genellikle partnerlerini mutlu etmek için kendi istek ve ihtiyaçlarını feda eder. Bu durum, sürekli bir suçluluk duygusu yaşamaya ve ilişkinin tüm yükünü omuzlarınızda hissetmenize neden olabilir.

Kendi Kimliğinizi Kaybetme Korkusu

İlişkideki her şey partnerinizin etrafında dönüyorsa, bu durum kimliğinizin yok olmasına neden olabilir. Kendi hobilerinizden, arkadaşlarınızdan ve bağımsız aktivitelerinizden vazgeçmek, bağımlı bir ilişki içinde olduğunuzu gösterebilir.

Terk Edilme Korkusuyla Yaşamak

Bağımlı bir ilişkide, terk edilme korkusu bireyin hayatını kontrol edebilir. Bu korku, sağlıksız bir şekilde partnerinize yapışmanıza ve sürekli onların onayını aramanıza yol açar. Sonuç olarak, kendinizi sürekli ilişkide kalmak için aşırı çaba harcarken bulabilirsiniz.

Sürekli Partnerinizi Kurtarma İhtiyacı Hissetmek

Partnerinizin sorunlarını çözmek için kendinizi adadığınızı fark ediyorsanız, bu da bağımlı bir ilişki belirtisi olabilir. Partnerinizin sorunlarına çözüm bulmaya çalışmak, ilişkinizdeki dengesizliği ve bağımlılığı güçlendirebilir.